Правительство Германии 16 августа отказалось принять юридические обязательства по военным расходам в соответствии со стандартами НАТО — выделять не менее 2% ВВП на оборону. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Такой пункт об обязательствах ФРГ убрали из финального проекта закона о военном бюджете. Источник агентства уточнил: Берлин будет придерживаться обязательств по достижению показателей альянса и постарается достичь их в ближайшие пять лет.

Это решение противоречит предыдущим заявлениям канцлера ФРГ Олафа Шольца, подчеркивает Reuters. Ранее политик говорил о планах ежегодно инвестировать более 2% ВВП в сектор обороны.

«Отныне мы будем ежегодно инвестировать более 2% ВВП в нашу оборону», — заявил Шольц в феврале 2022 года. Он подтвердил это обещание после состоявшегося в прошлом месяце саммита НАТО в Вильнюсе.

Союзники Берлина по альянсу неоднократно критиковали Германию за невыполнение этого показателя.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, из-за этого вопроса об оборонном бюджете возник спор между министерствами иностранных дел и обороны. Источники издания уточняют: МИД выступил против установления в законе цели в 2%, в то время как Минобороны требовало оставить эту норму.

Как ранее писал TRT на русском, экономика Германии, все еще переживающая последствия энергокризиса и зимней рецессии, едва ли вырастет во второй половине года.

По оценке агентства Bloomberg, экономический рост ФРГ уже остановился во втором квартале. В третьем экономика снова будет стагнировать. В четвертом квартале ожидается рост всего на 0,1% — это на 0,1 процентного пункта ниже ожиданий экономистов.

Эксперты ожидают, что немецкая экономика в 2023 году сократится на 0,3% и, вероятно, восстановится только на 0,8% в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 1%.

Причины снижения экономической активности ФРГ — низкий спрос на немецкую продукцию со стороны Китая, нехватка рабочей силы, ужесточение денежно-кредитной политики и затянувшиеся последствия энергокризиса зимы 2022/23 годов.