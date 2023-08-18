Россия фактически купила у Ирана франшизу на выпуск иранских дронов-камикадзе Shahed-136 за 150 млрд рублей или $2 млрд по курсу на февраль текущего года. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы о сборке иранских дронов в Елабуге.

Документы изданию передал «человек, работавший в Елабуге, но выступающий против войны в Украине». Данные относятся к концу 2022 — весне 2023 года и включают переписку, планы завода и чертежи.

Российский аналог оказался лучше иранского оригинала

Соглашение с Ираном предусматривает сборку 6 тысяч единиц «Гераней» — доработанного аналога иранского дрона, отмечает WP. По данным издания, на заводе в Татарстане «Герань‎»‎ получается даже лучше иранского оригинала.

На дрон установили элементную базу, которая повысила устойчивость «Гераней» к радиолокационным системам борьбы с беспилотниками. В будущем дрон научат использовать роевую тактику при налетах, пишет издание.

Пока из 130 электронных компонентов «Герани» российские — только четыре, уточняет газета. Большинство из них — доступная продукция общего назначения, кроме компонентов типа настраиваемого модуля обработки сигналов Kintex-7 американской Xilinx. Но это также чипы, которые можно назвать сравнительно массовыми.

Задержка на месяц

Газета уточняет: производство идет с небольшой задержкой «минимум на месяц‎»‎. Первые 600 дронов должны были собрать целиком из иранских комплектующих с января по конец июня текущего года. Еще 1332 — уже с российскими корпусами, но с иранской «‎начинкой»‎. Этот этап длится до конца 2023 года.

Еще 4068 дронов будут полностью локализованными. Их начнут собирать с января 2024 год по конец июня 2025 года. Иран по сути продал России франшизу на производство дронов-камикадзе, уточняет WP.

Сейчас на заводе в Елабуге произвели лишь порядка 300 российских корпусов для «‎Гераней»‎, пишет газета. Эта небольшой объем с учетом размаха проекта: производство в РФ должно превзойти иранское и по масштабу, и по качеству, подчеркивает издание.

Двигатель на дроне — копия с пиратской копии

Задержка, по данным WP, связана с давней проблема российского военно-промышленного комплекса — неспособностью массово производить надежные поршневые авиадвигатели малой мощности. Оригинальный иранский дрон использует в качестве двигателя пиратскую копию немецкого Limbach Flugmotoren L550E. За его дребезжащий звук иранские дроны-камикадзе прозвали летающими мопедами.

На заводе в Елабуге российские производители будут локализовать копию с пиратской копии, отмечает WP. Также среди причин задержки — нехватка персонала.

Еще организации производства мешала общая спешка и неполная техдокументация, предоставленная иранской стороной, пишет WP со ссылкой на документы.

Как ранее писал TRT на русском, в середине мая глава Главного разведуправления Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил: Киев теоретически может провести боевую операцию в Иране, чтобы уничтожить производство Shahed.

При этом чиновник отметил: перекрыть поставки вооружения из Ирана в РФ очень сложно. Буданов не привел деталей того, как и когда Украина может провести подобную операцию против иранского предприятия.

Западные СМИ сообщали о поставках иранского оружия в Россию, однако глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян опроверг это и заявил, что Тегеран не одобряет поставки оружия какой-либо стороне российско-украинского конфликта. Но при этом министр заявил, что Иран поставил Москве беспилотники еще до начала войны в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что армия России использует летательные аппараты отечественного производства.