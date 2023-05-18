Киев теоретически может провести боевую операцию в Иране, чтобы уничтожить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Shahed, заявил глава Главного разведуправления Украины (ГУР) Кирилл Буданов.

При этом он отметил, что перекрыть поставки вооружения из Ирана в РФ очень сложно. Буданов не привел деталей того, как и когда Украина может провести подобную операцию против иранского предприятия.

Ранее западные СМИ сообщали о поставках иранского оружия в Россию, однако глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян опроверг это и заявил, что Тегеран не одобряет поставки оружия какой-либо стороне российско-украинского конфликта. Но при этом министр заявил, что Иран поставил Москве беспилотники еще до начала войны в Украине.

В конце прошлого года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что необходимо ликвидировать производство иранского оружия и арестовать его поставщиков.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 15 мая заявил, что Россия надеется купить у Ирана дополнительные беспилотники для использования в войне против Украины. По словам Кирби, Москва уже израсходовала большую часть из 400 беспилотников, закупленных у Тегерана в августе прошлого года.

Администрация Байдена в прошлом году обнародовала спутниковые снимки и данные разведки, которые, по ее словам, свидетельствовали о том, что Иран продал России сотни боевых беспилотников. «Россия израсходовала большую часть этих БПЛА, используя их для нацеливания на критически важную украинскую инфраструктуру внутри Украины. Предоставляя России эти беспилотники, Иран напрямую способствует агрессивной войне России в Украине», — заявил Кирби журналистам.

Беспилотники Shahed, которые Россия, по данным Белого дома, закупила у Ирана, начинены взрывчаткой и запрограммированы так, чтобы взорваться, достигнув цели.

Как ранее писал TRT на русском, Россия помогает Ирану в области цифровых технологий, оборудования для наблюдения и фотосъемки, подслушивающих устройств и детекторов лжи.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщает, что Тегеран и Москва еще два года назад заключили соглашение о киберсотрудничестве. В январе 2021 года МИД РФ сообщил, что страны подписали документ о партнерстве в области обеспечения информационной безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда уточнял: соглашение позволит координировать действия по вопросам в киберпространстве в свете их растущего влияния на международные отношения и положение дел в отдельных странах.

В ноябре 2022 года CNN со ссылкой на заявления американской разведки сообщал, что Иран обращался к России за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива. Сырье может помочь Ирану привести в действие ядерные реакторы и потенциально еще больше сократить так называемое «время прорыва» для создания ядерного оружия.