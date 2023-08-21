Рост экономики Китая, длившийся почти 40 лет и сделавший Поднебесную одной из крупнейших экономик мира, подошел к концу. С такой оценкой выступила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Экономические обозреватели издания Линлин Вэй и Стелла Ифань Се отмечают: с 1980-х ВВП Китая рос в среднем на 8-9% ежегодно. В последние годы рост замедлился. По данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Китая в ближайшие годы будет расти всего на 4%.

Британская аналитическая компания Capital Economics уточняет: трендовый рост в Китае замедлился с 5% в 2019 году до 3%. Этот показатель еще сильнее сократится в ближайшее десятилетие: примерно до 2% к 2030 году.

Хотя еще в 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин поставил цель удвоить размер экономики к 2035 году. Если прогнозы МВФ и британских аналитиков сбудутся, то Пекин не достигнет этой задачи в обозримом будущем, отмечает газета.

Почему замедлился рост китайской экономики?

Авторы WSJ приводят четыре причины «‎заката‎ китайского ‎экономического чуда»‎.

Главная — экстенсивная модель роста китайской экономики исчерпала себя. В качестве примера аналитики приводят замедление строительство инфраструктуры в Китае.

Стремительный рост экономики позволял китайским властям инвестировать значительные суммы в строительство крупных инфраструктурных проектов, высокоскоростных железных дорог, небоскребов и др.

«Эта модель вызвала необычайный период роста, который поднял Китай из бедности и превратил его в мирового гиганта, чье экспортное мастерство распространилось по всему миру», — пишут авторы WSJ.

Однако сегодня эта модель себя исчерпала, полагают аналитики. По их оценке, у Китая заканчиваются возможности для экстенсивного расширения инфраструктуры. Построенные квартиры пустуют, аэропорты и мосты не выходят на запланированную мощность, окупаемость инвестиций в КНР резко снизилась.

«Признаки проблем видны не только в мрачных экономических данных Китая, но и в отдаленных провинциях, в том числе Юньнань на юго-западе, которая недавно заявила, что потратит миллионы долларов на строительство нового карантинного объекта COVID-19 размером почти с три футбольных поля, несмотря на то что Китай прекратил свою политику «нулевого COVID» несколько месяцев назад», — отмечает WSJ.

Другая причина — ухудшение демографической ситуации в Китае. Прирост населения КНР замедлился: уже в 2080 году в стране, по прогнозам, будет проживать менее 1 млрд человек.

В апреле текущего года население Индии впервые в истории превысило население Китая — 1,4 млрд против 1,3 млрд, и разрыв продолжит увеличиваться. По оценке Brookings, к 2060 году число индийцев в мире будет приблизится к 1,7 млрд человек. Однако к концу века оно сократится до 1,5 млрд.

Среди причин замедления также «увеличивающийся разрыв» с Западом, в частности, с США. Такая тенденция порождает дополнительные риски для иностранных инвестиций в КНР. «Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», — констатирует WSJ.

Ухудшение экономического роста «затруднит выход Китая из числа стран с формирующимся рынком со средним уровнем дохода и может означать, что Китай никогда не обгонит США как крупнейшая экономика мира», заключают авторы издания.

Четвертая причина — растущая закредитованность. По данным WSJ, сейчас китайская экономика в основном работает в долг. По данным Банка международных расчетов, общий долг Китая в 2022 году составил почти 300% ВВП. Этот показатель превышает уровень госдолга США. В 2012 году он составлял менее 200%.

При этом большая часть долга приходится на китайские города — более $9 трлн.

Пример японского пузыря

Опрошенные WSJ экономисты считают, что КНР может повторить судьбу Японии. В 1990-е годы японское «‎экономическое чудо»‎, продлившееся почти тридцать лет, закончилось. Пузырь на рынке недвижимости лопнул и привел к многолетней дефляции и кризису во всём регионе.

Аналогичный пузырь может лопнуть и на рынке недвижимости Китая, утверждают эксперты. По данным Юго-Западного университета финансов и экономики КНР, в 2018 году каждая пятая квартира в китайских городах — около 130 млн единиц жилья — пустовала. Падение спроса и рост инфляции привели к тому, что многие застройщики в КНР оказались на грани банкротства, пишет WSJ.

Решение проблем в сфере услуг

Опрошенные WSJ экономисты считают, что власти КНР могут решить проблему с замедлившимся ростом экономики. Таким решением может стать переход к развитию потребительских расходов и сферы услуг. Это помогло бы создать в Поднебесной более сбалансированную экономику — именно за счет сферы услуг продолжают рост экономики США и Западной Европы.

Всемирный банк отмечает: потребление домохозяйств в КНР лишь около 38% ВВП. В то же время в США этот показатель составляет 68%.