Между Францией и Америкой углубляется раскол из-за ситуации в Нигере. В Париже разочарованы тем, что союзник по НАТО ведет диалог с военной хунтой в то время, как Пятая республика занимает категоричную позицию и добивается восстановления конституционной власти отстраненного президента Мохаммеда Базума.

«Возможно, чтобы избежать кровопролития, США захотели быстро поговорить с путчистами, — полагает один из французских чиновников. — Но, кажется, лучше было бы поставить какие-то условия или гарантии перед открытием этих каналов».

Французский официоз делает особый акцент на том, что не видит за военной хунтой реальной общественной поддержки внутри страны.

«Мы не видим нового режима, который обретает легитимность. И у нас есть законный президент, который сейчас борется за выживание», — подчеркнул один из собеседников издания Politico. Мохаммед Базум находится под домашним арестом, однако у него остается возможность выступать с публичными обращениями к международному сообществу и вести переговоры с иностранными официальными лицами.

Пятая республика заявила о поддержке усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) «по предотвращению этой попытки государственного переворота» и не исключила, что окажет соответствующую помощь. Региональный клуб, в свою очередь, предупредил о применении силы, если конституционную власть в Нигере восстановить не удастся. К настоящему моменту ЭКОВАС ввел санкции против военной хунты. Переговоры его представителей с лидером путчистов генералом Абдурахманом Тчиани к существенным подвижкам не привели.

Официальные лица Франции утверждают, что они специально не взаимодействуют с лидерами хунты, чтобы продемонстрировать свою поддержку Базуму. «Мы все преследуем одну цель — восстановить конституционный порядок, но с некоторыми нюансами», — подчеркнул один из французских дипломатов в разговоре с Politico. Он сделал пояснение, что позиция Елисейского дворца основана на опыте предыдущих переворотов в Африке, которые поставили под удар иностранное влияние в регионе. Речь идет прежде всего о Мали и Буркина-Фасо.

Без признания переворота

Недвусмысленные сигналы по поводу того, что французская сторона разочарована действиями США в Нигере, появляются в эти недели не первый раз. То, что Париж ожидал от своего союзника по НАТО прямо противоположных вещей на этой арене, источники Le Figaro заявили после поездки и. о. замгоссекретаря Виктории Нуланд в Африку. Она отправилась в Нигер в начале августа, где смогла переговорить с бригадным генералом Мусой Салау Барму. Его американская сторона, по неофициальным данным, считает «своим человеком» внутри военной хунты.

И. о. замгоссекретаря назвала переговоры «очень откровенными и временами довольно трудными». Но несмотря на подчеркнутую уступчивость, Нуланд так и не удалось встретиться с Абдурахманом Тчиани, человеком, принимающим решения. Переговорный канал Госдепартамента показал пределы своей функциональности.

В Вашингтоне объясняют факт визита необходимостью воспользоваться моментом. «Окно возможностей закрывается, — говорит один из чиновников. –– Ты позволяешь этому окну закрыться или используешь некоторую степень гибкости?»

Однако французские дипломаты сочли поездку излишне быстрой реакцией, которая размывает демократически-ориентированные подходы к происходящему. Они всерьез предполагают, что Вашингтон, который формально даже не признал случившееся в Нигере переворотом, может согласиться на некоторую форму легитимации военной хунты в обмен на ее согласие оставить на территории страны американские военные базы.

В настоящее время в Нигере находятся около 1,1 тыс. американских военных в рамках антитеррористической миссии. Военнослужащие имеют доступ к двум военным объектам. Это авиабаза 201 в городе Агадез на краю Сахары и авиабаза 101 вблизи столичного города Ниамей.

Локация в Агадезе имеет особое значение для Вашингтона. Она представляет собой вторую по величине американскую базу в Африке и крупнейшую базу для беспилотников. Там размещен обширный парк дронов, включая MQ-9 Reaper.

Как отмечала на своем брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, возможное признание случившегося переворотом существенно «изменит возможности» США поддерживать «партнерские отношения с военными Нигера». «Я думаю, мы очень ясно дали понять, что это, определенно, похоже на попытку государственного переворота. У нас есть активы и интересы в регионе, и нашим главным приоритетом является защита этих интересов и защита интересов наших союзников», –– объяснилась представительница военного ведомства.

«Психологическое поражение»

Европейское присутствие в регионе Сахеля президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривал как позитивное явление для НАТО, называя это способом снизить непропорциональное давление на военные и финансовые возможности США. Однако нынешняя активизация Вашингтона на этой арене идет вразрез с концепциями союзничества и фактически маргинализирует роль Парижа, признает в своем анализе Лесли Варенн, глава Института мониторинга и изучения международных и стратегических отношений (IVERIS).

По ее словам, визит Нуланд в Ниамей откровенно дал понять Франции, что американская сторона берет инициативу в урегулировании на себя. «Вишенкой на торте было то, что во время визита в Абиджан, отвечая на вопрос ивуарийского общественного телевидения по поводу Нигера, Виктория Нуланд заявила, что позиция США такая же, как у Кот-д'Ивуара, ЭКОВАС, Африканского союза, Европейского союза. Упс, она даже не упомянула Францию», –– пишет Варенн. Она намекает на сценарий, при котором Франция станет единственной страной, вынужденной уйти из Нигера.

Некоторые бывшие официальные лица США утверждают, что недовольство Пятой республики подходами США отчасти связано с ее волнением по поводу возможной потери одного из своих последних стратегических плацдармов в Сахеле. «Ставки для Франции в Нигере намного выше, чем для Вашингтона, –– рассуждает Кэмерон Хадсон, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, представляющий Центр стратегических и международных исследований (CSIS). –– Это психологическое и стратегическое поражение Франции».

«Если Нигер падет, рухнет не только политика Франции в отношении Африки, но и вся европейская политика на континенте, потому что это даст террористам полную свободу действий в региональном масштабе», –– заявила французский депутат Мишель Пейрон, представительница партии Макрона и глава парламентской группы франко-нигерийской дружбы. Однако макронисты, как правило, предпочитают отрицать, что такая ситуация –– во многом результат многолетней неоколониальной политики.

Французский дипкорпус в анонимных разговорах утверждает, что координация с США продолжается и ведутся активные дискуссии по поводу судьбы Нигера. Однако трудно не заметить, что кризис доверия среди трансатлантических партнеров уже дает первые плоды.