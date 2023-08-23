Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев создали Высший межгосударственный совет. Стороны подписали соглашение 22 августа в рамках визита узбекистанского лидера в Баку. Об этом говорится на сайте президента Узбекистана.

На пресс-конференции по итогам визита Алиев и Мирзиёев подчеркнули: создание Высшего межгосударственного совета — показатель высокого уровня доверия и индикатор братских отношений между двумя странами.

«Следует отметить, что между Узбекистаном и Азербайджаном нет проблемных вопросов. Мы подчеркнули актуальность поиска новых возможностей и механизмов эффективного использования большого потенциала в интересах братских народов», — заявил Мирзиёев.

Во время визита узбекистанского лидера в столицу Азербайджана стороны заключили 15 соглашений на уровне государств, правительств и ведомств двух стран. Среди них:

● «дорожная карта» по углублению всестороннего стратегического партнерства на 2023-2024 годы

● соглашения об углублении сотрудничества в сферах энергетики, молодежной политики и спорта

● «дорожная карта» по развитию сотрудничества в медийной сфере и т.д.

На переговорах в расширенном формате лидеры двух стран отметили: в 2022 году объемы перевозок грузов Узбекистана через порт Баку увеличились почти в два раза. Ташкент намерен и далее наращивать грузоперевозки, используя транспортную сеть Азербайджана.

Мирзиёев и Алиев также обсудили создание совместной логистической компании в рамках Транскаспийского коридора, а также строительство складской инфраструктуры и логистических центров в портах Баку и третьих стран.

Кроме того, Мирзиёев анонсировал увеличение рейсов между двумя странами.

«Если говорить об авиации, то у нас в неделю 15 рейсов, а мы договорились еще увеличить. Это о чем говорит? Когда мы больше ездим друг к другу, мы познаем, узнаем, и встречаемся, и сближаемся», — подчеркнул президент Узбекистана.

Визит в Физули

Мирзиёев во время государственного визита в Азербайджан посетил не только Баку, но также Физули. Город был освобожден от армянской оккупации в октябре 2020 года по итогам 44-дневной войны. В Физули президенты посетили церемонию открытия школы, которую построил Узбекистан.

«Мы будем участвовать в открытии школы, которую Шавкат Миромонович по личной инициативе подарил Азербайджану. Это первый дар иностранного государства в деле восстановления Карабаха, и мы очень высоко ценим этот жест братства, солидарности и поддержки. Не говоря уже о том, что эта школа на самом деле является, я бы сказал, таким дворцом образования. Я в мае, посещая Физули, ознакомился со строительством и воочию увидел масштаб того братского подарка, который Узбекистан нам предоставил»‎, — заявил Ильхам Алиев.

Школа носит имя великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека, уточнил президент. «‎‎Уверен, что это будет не только очаг образования, но и также еще один центр нашей дружбы и братства», — подчеркнул политик.

С начала года товарооборот вырос на 40%

Визит Мирзиёева в Баку предварял бизнес-форум с участием ведущих компаний двух стран.

Участники форума отметили: в Узбекистане действуют свыше 200 предприятий с азербайджанским капиталом. По итогам прошлого года товарооборот двух республик вырос в шесть раз. С начала этого года торговля увеличилась еще на 40%.

Среди совместных проектов Ташкента и Баку: расширение автомобильного производства, сотрудничества в легкой промышленности, а именно создание хлопково-текстильных и шелководческих кластеров в Азербайджане, а также выпуск стройматериалов и ювелирных изделий в Узбекистане.

На бизнес-форуме инвесторы обсудили также совместный выпуск металлических изделий, фармацевтической продукции, бытовой техники и стройматериалов. Эти проекты предложено реализовать при содействии Узбекско-Азербайджанской инвестиционной компании.

«По итогам Форума был подписан солидный пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений в сфере аккредитации, нефтегазовой, химической отрасли, горнорудной промышленности, производстве фармацевтической продукции и бытовой техники», — сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана (МИПТ).

Как ранее писал TRT на русском, власти обеих стран поставили задачу довести товарооборот до $1 млрд в ближайшие пять лет.

Для этого предусматривается замещение импорта из третьих стран поставками востребованной продукции на рынки друг друга, развитие промышленной кооперации, реализация новых проектов по производству пектина, стройматериалов и ювелирных изделий в Узбекистане.

В марте в рамках рабочего визита в Азербайджан Мирзиёев сообщал, что стороны прорабатывают проекты в нефтегазовой, автомобильной и текстильной отраслях, а также аграрном секторе.