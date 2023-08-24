Вечером 23 августа в Тверской области недалеко от села Куженкино разбился бизнес-джет лидера ЧВК «‎Вагнер»‎ Евгения Пригожина. Как утверждает Росавиация, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Российское авиационное ведомство накануне опубликовало список зарегистрированных на рейс пассажиров. Среди них значится Пригожин, а также один из сооснователей ЧВК Дмитрий «‎Вагнер»‎ Уткин, в честь которого группировка наемников и получила своё название.

В сообщении Росавиации говорится, что комиссия выехала на место происшествия и приступила к сбору «‎фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии самолета, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземных радиотехнических средств»‎.

«‎‎На этом этапе расследования специалистам также придется заняться поиском бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей черного ящика», — уточнили в ведомстве.

МЧС России подтвердило крушение самолета и отметило: погибли все 10 человек, находившиеся на борту.

Путин подтвердил гибель Пригожина

Вечером 24 августа президент РФ Владимир Путин подтвердил гибель Евгения Пригожина. Бизнес-центр в Санкт-Петербурге, где располагалась штаб-квартира ЧВК «‎Вагнер»‎, установил подсветку в виде надгробного креста.

Всего на борту разбившегося самолета находились 10 человек, все останки найдены. При этом телеканал Al Jazeera со ссылкой на свой источник в ЧВК сообщил, что на месте крушения самолета найден телефон Пригожина. Но тело владельца ЧВК Вагнера пока не идентифицировано.

Портал Msk1.ru со ссылкой на источники утверждает, что тело Евгения Пригожина находится в тверском бюро медэкспертизы. Полиция оцепила морг, куда, как сообщается, доставили обезображенные тела погибших при крушении джета.

Версии гибели: взрыв, ракета или ошибка пилота

Сервис отслеживания полетов Flightradar в отчете о крушении бизнес-джета Пригожина отмечает: самолет поднялся до высоты 8,5 км, после чего в течение нескольких минут то набирал, то сбрасывал высоту. Спустя примерно 20 минут полета борт начал резко терять высоту. За 30 секунд самолет потерял 2,4 километра высоты и в результате разбился.

Причина крушения самолета пока неизвестна. СМИ в качестве версий называют взрыв на борту, а также указывают на то, что джет могли сбить ракеты ПВО — самолет разбился всего в 50 км от Валдайской резиденции президента РФ Владимира Путина. По данным российских СМИ, это место охраняют несколько комплексов С-400.

Газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщает: самолет Пригожина был сбит зенитной ракетой. Собеседник FT не знает, находился ли на борту сам главарь ЧВК. В качестве версии издания приводят также возможную ошибка пилотирования.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). СМИ отмечают: прокуратура рассматривает все версии произошедшего, в том числе «внешнее воздействие».

Как ранее писал TRT на русском, 23-24 июня ЧВК «Вагнера» попыталась совершить вооруженный мятеж в России. Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву. Наемники взяли под контроль штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина, обвинив его в организации вооруженного мятежа, писал ТАСС. По этой статье ему грозило до 20 лет лишения свободы.

Ситуацию удалось урегулировать при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко. После переговоров с ним Пригожин объявил о развороте направленных в сторону Москвы колонн наемников. После этого дело о вооруженном мятеже против основателя ЧВК прекратили, а большая часть наемников была выведена в Беларусь. После этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что нахождение наемников рядом с границей представляет собой «шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».