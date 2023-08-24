Западные наблюдатели считают, что украинские войска чрезмерно рассредоточены на востоке и юге. Для успеха контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сосредоточиться на главном направлении — Мелитополе. С такой оценкой выступила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на заявления американских военных чиновников.

«Основная цель контрнаступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва так называемого сухопутного моста между Россией и оккупированным Крымским полуостровом, — считают собеседники NYT. — Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинские командиры примерно поровну разделили войска и огневую мощь между востоком и югом».

Опрошенные NYT эксперты предполагают, что больше украинских сил расположено возле Бахмута и других городов на востоке, чем на Мелитопольском направлении и Запорожском фронте. Хотя именно этот фронт «гораздо более стратегически важен».

Без смены тактики успеха не будет

Только изменение тактики может существенно ускорить темпы контрнаступления, заявил изданию американский чиновник на условиях анонимности.

Другой чиновник заявил, что ВСУ слишком рассредоточены, сейчас им необходимо сосредоточить всю боевую мощь в одном месте.

Однако официальные лица в Вашингтоне отмечают: есть признаки того, что Украина начала перебрасывать некоторые из своих наиболее опытных боевых сил с востока на юг страны.

«Но даже самые опытные подразделения неоднократно перегруппировывались после больших потерь, — отмечает газета. — Эти подразделения полагаются на сокращающийся штат старших командиров. Некоторые взводы в основном укомплектованы солдатами, которые были ранены и вернулись в бой».

По словам как американских, так и украинских официальных лиц, Киев недавно прорвал по крайней мере одну линию обороны России на юге и усиливает давление. ВСУ близки к тому, чтобы взять под свой контроль село Работино в Запорожье, что, по мнению американских чиновников, было бы хорошим знаком.

Киев защищает свою тактику

По данным NYT, американское командование сообщило президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев может обеспечить безопасность района Бахмута с использованием значительно меньшего количества войск. Потому ВСУ следует перебросить силы на юг. Украинский лидер защищает свою стратегию и распределение сил, заявляя, что ВСУ эффективно воюют как на востоке, так и на юге.

В Пентагоне считают, пишет NYT, что у Украины есть от месяца до шести недель, прежде чем погодные условия вынудят её прекратить контрнаступление. Дождливая погода не остановит боевые действия, но если Украина прорвется через российские линии в ближайшие недели, дожди могут поставить под угрозу возможность быстрого захвата большей территории, говорится в докладе, на который ссылается газета.

Хотя западные наблюдатели не верят, что контрнаступление обречено на провал, они признают: украинцы не добились того успеха, на который надеялись они или их союзники.

При этом некоторые американские чиновники ожидают, что к зиме Украина пройдет хотя половину пути для выхода к Азовскому морю. Высокопоставленный чиновник заявил, что это будет «частичный успех».

Даже если контрнаступление не дойдет до побережья, утверждают аналитики NYT, операция Украины все равно создаст еще больше проблем для российских войск на юге.

Как ранее писал TRT на русском, Запад готовится к новому контрнаступлению ВСУ весной 2024 года. Из-за медленного продвижения украинской армии на востоке западные стратеги и политики начали задумываться о следующем контрнаступлении Киева. Сейчас Украине важно продемонстрировать успехи союзникам, чтобы те продолжили оказывать поддержку.