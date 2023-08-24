Британские чиновники в течение пяти лет продавали секретную информацию китайскому разведчику. Он использовал фейковые аккаунты в социальной сети LinkedIn и получал секретные файлы в течение пяти лет, пишет газета The Times.

По данным издания, сотрудник китайских спецслужб создал несколько поддельных аккаунтов людей и компаний. С их помощью он связывался через соцсеть с британскими чиновниками, «‎‎работающими в вооруженных силах, в научной и технической сферах».

Псевдонимы разведчика — Робин Чжан, Робин Цао, Эрик Ким. Шпион утверждал, что получил высшее образование в одном из ведущих университетов Лондона. При этом он использовал фото других людей для своих поддельных аккаунтов, отмечает газета.

Издание уточняет, что китайский разведчик действовал по единому алгоритму в течение пяти лет: сначала он запрашивал у человека консультацию по его сфере профессиональных интересов. После того, как контакт был установлен, шпион обещал собеседнику крупную сумму за предоставление секретной информации или документов.

В одном из эпизодов, который стал известен журналистам Times, разведчик предложил сотруднику из отдела кадров в разведке Великобритании £8 тыс. ($10 тыс.) за информацию о каждом новом работнике в организации.

Бывшему сотруднику военной разведки китайский разведчик предложил крупные суммы за информацию о борьбе королевства с терроризмом.

Замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат заявил, что «‎не только государственные служащие должны проявлять осторожность, но и предприятия, располагающие конфиденциальной коммерческой информацией, а также ученые и исследователи»‎. По словам дипломата, разведка КНР стала активно использовать LinkedIn для слежки за гражданами Великобритании.

В августе британская служба радиоэлектронной разведки сообщила, что хакеры из России и Китая в 2021 году якобы получили доступ ко внутренней системе МИД Соединенного Королевства. В частности, по данным ведомства, хакеры смогли получить переписку между послами и дипломатами. Британское правительство предпочло не предавать этот факт огласке, поскольку «‎это было очень стыдно и вызвало большую шумиху в правительстве»‎.

Как ранее писал TRT на русском, в середине августа суд США признал экс-сотрудника ФБР виновным в нарушении санкций из-за того, что тот работал на российского миллиардера Дерипаску.

Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал, возглавлявший контрразведывательное подразделение в Нью-Йорке, помогал бизнесмену собрать информацию о его конкурентах.

Макгонигал был агентом ФБР более 22 лет — с 1996 по 2018 годы. Он участвовал в засекреченных расследованиях США в отношении богатых и влиятельных россиян. По данным следствия, после выхода в отставку, в 2021 году, он согласился провести расследование в отношении Потанина — конкурента Дерипаски — «в обмен на скрытые платежи». Макгонигал сообщил судье, что получил за свои услуги от российского миллиардера $17 500 за проведение расследования по открытым данным об активах Потанина.