Министерство иностранных дел Палестины выступило с резким осуждением резолюции израильского парламента, в которой содержится призыв к аннексии оккупированного Западного берега реки Иордан.

В заявлении, опубликованном в четверг, МИД Палестины охарактеризовал этот шаг как очередное проявление «геноцида, принудительного перемещения и политики аннексии», проводимой Израилем в отношении палестинского народа.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия подрывают международный консенсус по созданию независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

МИД поручил всем представительствам Палестины за рубежом незамедлительно довести позицию Рамаллы до иностранных правительств, центров принятия решений и широкой общественности.

Отмечается, что аннексия угрожает не только перспективам реализации решения о двух государствах, но и региональной и глобальной стабильности.

«Государства мира должны немедленно признать Государство Палестина и поддержать его полноправное членство в ООН. Израиль необходимо заставить двигаться к миру в соответствии с международным правом», — говорится в тексте заявления.

Накануне Кнессет проголосовал за резолюцию, призывающую правительство Израиля аннексировать территорию Западного берега, оккупированную в 1967 году. Документ поддержали 71 из 120 депутатов. Против выступили 13 парламентариев, остальные воздержались.