МВД Великобритании отправило 14 детей-беженцев из Судана и Южного Судана в тюрьму Элмли в графстве Кент. Там малолетние мигранты содержатся в камерах со взрослыми, совершившими преступления сексуального характера. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на доклад Humans for Rights Network (HRN).

Многие из детей-беженцев стали жертвами торговли людьми. Один из отправленных в тюрьму подросток в возрасте 14 лет провел в Элмли семь месяцев.

Директор HRN Мэдди Харрис заявила, что дети заперты в камерах и не знают, к кому обратиться за помощью. Им не предоставляют адекватную юридическую консультацию, потому беженцы не могут оспорить решение иммиграционной службы.

По ее словам, HRN опросила более 1 тыс. детей-беженцев. Те, кого отправили в тюрьмы для взрослых, «серьезно пострадали физически и ментально», отметила представитель правозащитной организации.

«‎‎Это дети, ищущие безопасности, которые вместо этого оказываются в тюрьме для взрослых, лишенные этой защиты и подвергающиеся большому вреду», — уточнила Харрис.

МВД неправильно определяет возраст мигрантов

The Guardian уточняет: в Элмли, в частности, содержится педофил, которого признали виновным в 14 преступлениях на сексуальной почве и жестоком обращении с двумя детьми.

«Следует прояснить, что ни взрослый, ни ребенок не должны подвергаться уголовной ответственности за прибытие в Великобританию с просьбой о предоставлении убежища. Это явно противоречит конвенции о беженцах», — подчеркнула представитель HRN.

По данным издания, МВД Великобритании ошибочно классифицирует сотни детей-беженцев как взрослых из-за проблем с документами. Эксперты министерства утверждают, что дети врут о своем возрасте, потому ведомство автоматически причисляет многих детей пограничного возраста (14-15 лет) к взрослым. Это приводит к тому, что их отправляют в центры содержания взрослых иммигрантов.

Юристы и правозащитники оспаривают решения министерства, по которым детей отправляют в тюрьму для взрослых. Ряд этих решений уже удалось отменить после детальной оценки, проведенной независимыми специалистами или специалистами местных органов власти.

По данным The Guardian, правозащитники за последние пять лет провели 1416 оценок возраста беженцев в тюрьмах. В 809 случаях беженцы оказались детьми младше 14 лет, решение МВД о помещении их в тюрьмы для взрослых было ошибочным.