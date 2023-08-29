Россия отправила первый грузовой поезд в Саудовскую Аравию. Состав проследовал в Иран через территорию Туркменистана. Об этом сообщил начальник иранских железных дорог Миад Салехи. Его слова передает иранская газета Tehran Times.

Поезд из 36 контейнеров проследовал по международному транспортному коридору «Север-Юг». Использовалось восточное ответвление сухопутного коридора.

Маршрут пролегал через Казахстан, Туркменистан, где состав прибыл на железнодорожный переход Инчебурун на границе с Ираном, уточнил Салехи. После этого поезд отправился в иранский порт Бандар-Аббас на юге страны для отправки в портовый город Джидда в Саудовской Аравии.

Западное ответвление коридора идет через российский юг до границы с Азербайджаном и далее в Иран.

Стоимость транзита грузов из РФ в Иран и Саудовскую Аравию благодаря использованию коридора «Север-Юг» снизилась почти в 2 раза, уточнил чиновник. Этого удалось добиться за счет снижения таможенного тарифа.

Как ранее писал TRT на русском, в декабре прошлого года Дагестан и Азербайджан обсудили развитие коридора «‎Север-Юг», в частности, модернизацию КПП на границах, чтобы ускорить прохождение грузов по маршруту.

«‎Север-Юг» свяжет железнодорожные и автомобильные трассы России, Азербайджана, Ирана и Индии.

По оценке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, длина маршрута составит свыше 5 тыс. км. Уже сейчас по нему проходит более 14 млн тонн грузов.

Создание и развитие коридора «‎Север-Юг»‎ позволит Москве включиться в другие транзитные потоки, в том числе идущие в обход России, отметил политик. По его словам, к 2030 году планируется довести объем перевозок по транспортному коридору до 32 млн тонн грузов.