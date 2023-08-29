Казахстан работает над созданием Международного трастового фонда (МТФ) для поддержки жертв ядерных испытаний. Республика намерена запустить фонд совместно с остальными 67-ю участниками Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на МИД Казахстана.

Казахстан выдвинул инициативу создать такой фонд вместе с тихоокеанским государством Кирибати на первой конференции ДЗЯО в июне 2022 года. Цель фонда — финансировать проекты для помощи жертвам ядерных испытаний и по восстановлению окружающей среды.

В МИД Казахстана уточнили, что инициатива «находится в стадии активной реализации». Ведомство регулярно проводит консультации с другими странами ДЗЯО в Нью-Йорке. Ко второй конференции организации — она запланирована на ноябрь-декабрь 2023 года — МИД обещает представить механизм работы фонда.

В создании механизма будут участвовать 68 стран, которые ратифицировали ДЗЯО. РБК отмечает: пока неизвестно, кто будет спонсировать фонд, будут ли в него вкладываться ядерные державы.

Астана планирует запустить фонд к 2025 году, к председательству Казахстана на третьей конференции ДЗЯО, подчеркнули в МИД республики.

«Но необходимо учитывать, что это сложный переговорный процесс — у различных государств могут быть свои точки зрения по нюансам и модальностям. Однозначно сказать, когда инициатива будет воплощена в жизнь, тяжело, но мы надеемся и прикладываем все усилия к ее скорейшей реализации», — констатировали в министерстве.

Почему Казахстан продвигает создание фонда?

Договор о запрещении ядерного оружия был открыт к подписанию решением Генассамблеи ООН в 2017 году. В документе говорится: ядерные государства должны «незамедлительно вывести» свои ядерные арсеналы «из состояния оперативной готовности» и «уничтожить их как можно скорее». В январе 2021 года документ подписали 50 государств, и он вступил в силу. На сегодня его подписали 92 страны, полноценно в ДЗЯО участвуют 68.

Казахстан — один из главных сторонников этого договора. Республика активно продвигает идею о построении мира, свободного от угроз оружия массового уничтожения (ОМУ). Астана заявляет, что хочет добиться этой цели к 2045 году.

В МИД Казахстана заявили, что страна в полной мере испытала на себе последствия ядерных испытаний.

«На казахстанской земле было проведено более 450 ядерных взрывов (включая атмосферные, наземные и подземные). По различным оценкам, от последствий испытаний пострадали полтора миллиона человек и была заражена территория площадью в 304 тыс. кв. км.», — уточнили в министерстве.

После распада СССР в 1991 году Казахстан «добровольно отказалася от четвертого в мире ракетно-ядерного арсенала» — это более ста ракет, 1040 боеголовок, 40 стратегических бомбардировщиков и более 300 боеголовок для крылатых ракет, подчеркнули в ведомстве.

Центральная Азия — зона без ядерного оружия

В 2006 году в Семипалатинске главы МИД стран Центральной Азии подписали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. Соглашение вступило в силу в 2009 году.

В 2014 году страны мира подписали Протокол о негативных гарантиях безопасности. По этому документу, «ядерная пятерка» — РФ, США, Китай, Франция и Великобритания — обязуется не применять ядерное оружие против стран безъядерной зоны. Этот документ ратифицировали все члены «пятерки», кроме США.

Как ранее писал TRT на русском, в 2022 году члены «‎‎ядерного клуба» нарастили ядерный потенциал. По подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на январь текущего года общее число боеголовок в мире увеличилось на 86 штук, достигнув 9576.

SIPRI подчеркивает: около 2 тыс. боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности — они были установлены на ракеты или хранились на базах размещения ядерных бомбардировщиков. Почти все из этих боеголовок принадлежат РФ и США.

Вашингтон за год увеличил количество боеголовок с 1744 до 1770 штук. Россия нарастила их число с 1588 до 1674 штук.

Однако больше всех увеличил свой арсенал Китай — сразу на 17%. Авторы доклада уточняют: длительный период сокращения ядерного оружия, судя по всему, подошел к концу