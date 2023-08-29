В середине августа главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный встретился с военным командованием США и Великобритании, чтобы обсудить военные планы Киева на 2024 год. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Guardian.

По данным издания, военные встретились в секретном месте на польско-украинской границе. Локация находится почти в 500 км от Киева. Встреча длилась почти пять часов, уточняет газета.

Стороны, в частности, обсуждали судьбу контрнаступательной операции ВСУ, планы на предстоящую зиму и неизбежное продолжение войны РФ и Украины в 2024 году.

The Guardian отмечает: от США на встрече присутствовали глава Европейского командования Вооруженных сил США Кристофер Каволи, от Великобритании — высший чин британской армии, адмирал Тони Радакин. Именно последний выложил фото со встречи.

Источники издания уточнили: должен был приехать и глава Пентагона Марк Милли. Однако он решил не участвовать, поскольку в Белом доме опасаются, что встреча с руководством ВСУ может продемонстрировать вовлеченность США в конфликт. Об этом же пишет газета The New York Times (NYT). По ее данным, Милли в последнее время воздерживается от визитов в Украину в том числе, чтобы «‎не накалять и без того напряженные отношения Москвы и Вашингтона»‎.

По данным The Guardian, ВСУ и представители стран НАТО решили организовать встречу «на земле», поскольку «некоторые дискуссии могут проводиться только с глазу на глаз», несмотря на наличие безопасных каналов связи, подчеркивает газета.

«‎Ветеран британской политики»‎

The Guardian также отмечает растущую роль адмирала Тони Радакина в переговорах с Украиной. По данным газеты, если США не хотят выглядеть излишне вовлеченными в конфликт Москвы и Киева, Великобритания не испытывает этих опасений.

Радакин стал главой британского штаба обороны в ноябре 2021 года, за три месяца до начала российско-украинской войны. За неполные два года в стране сменилось три премьер-министра, но адмирал сохранил свой пост. Это лишь увеличивает его значимость как человека, который стремительно превратился чуть ли не в ветерана британской политики, отмечает газета.

По данным The Guardian, Радакин перед встречей с Залужным и Каволи посетил Киев и 45 минут общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной целью адмирала было уточнить планы украинской стороны и выяснить, какую помощь ВСУ ждут от западных союзников, рассказали собеседники издания.

Бывший военный атташе британского посольства в Москве Джон Фореман в беседе с Guardian отметил: в начале февраля 2022 года Радакин встретился с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым. Тогда российский военачальник заявил, что РФ не готовит вторжение. Британский адмирал возразил, спросив, почему же тогда Москва стягивает к границам войска. Подтверждения этой информации от Генштаба РФ нет.

ВСУ готовятся изменить стратегию

Собеседники The Guardian из британских военных кругов отказались обсуждать детали переговоров ВСУ с военным командованием США и Великобритании. Но они отметили: в ближайшее время можно будет увидеть изменение стратегии Киева. Украинские силы сконцентрируются на прорыве запорожского фронта в сторону Токмака, уточнил один из источников.

Как ранее писал TRT на русском, на Западе считают, что украинские войска чрезмерно рассредоточены на востоке и юге. Для успеха контрнаступления ВСУ должны сосредоточиться на главном направлении — Мелитополе. С такой оценкой в середине августа выступила газета The New York Times.

«Основная цель контрнаступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва так называемого сухопутного моста между Россией и оккупированным Крымским полуостровом, — считают собеседники NYT. — Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинские командиры примерно поровну разделили войска и огневую мощь между востоком и югом».