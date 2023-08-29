В Германии в период с января по июнь зафиксировано 258 антимусульманских преступлений. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на статистику МВД ФРГ.

В числе преступлений: десятки нападений на мечети, физические нападения на приверженцев ислама, словесные оскорбления мусульман на улице или в общественных местах. В результате этих инцидентов за первое полугодие 2023 года пострадали 17 человек.

МВД опубликовало данные в ответ на парламентский вопрос оппозиционной Левой партии, отмечает «‎Анадолу»‎.

По данным ведомства, статистика включает преступления на почве ненависти, письма с угрозами, словесные и физические оскорбления, вандализм или материальный ущерб.

Около 124 из этих случаев были зарегистрированы в период с января по март этого года, а еще 134 были зарегистрированы в период с апреля по июнь.

Ни одного ареста по делам, связанным с исламофобией

В отношении нескольких подозреваемых МВД Германии возбудило уголовные дела. Однако, по словам представителей министерства, до сих пор не было произведено ни одного ареста.

МВД уточняет: большинство преступлений было совершено в восточногерманских землях — традиционном оплоте крайне правых партий. Но множество исламофобских преступлений на почве ненависти были также зарегистрированы в столице ФРГ Берлине, а также в западных городах: Кельне, Франкфурте и Мюнхене.

Мусульмане выразили обеспокоенность ростом преступлений на почве ненависти в Германии.

В последние годы в ФРГ наблюдается рост расизма и ксенофобии, подогреваемых пропагандой крайне правых, антисемитских и антимусульманских групп, включая оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (AfD).

Сейчас уровень поддержки АдГ — 18%. Это делает ее, по оценке аналитического агентства Insa, второй политической силой в ФРГ. Она идет на равных с блоком социал-демократов канцлера Олафа Шольца и уступает лишь правоцентристскому блоку ХДС/ХСС.

Германия с населением более 84 млн человек занимает второе место по численности мусульманского населения в Западной Европе после Франции. По официальным данным, здесь проживает почти 5 млн мусульман.

Как ранее писал TRT на русском, мусульмане Германии обеспокоены ростом атак на мечети. Исламская община ФРГ Milli Görüş наблюдает в стране тенденцию к дальнейшему росту исламофобских провокаций и нападений на мечети.

По данным общины, за подобными провокациями зачастую стоят члены праворадикальных группировок и террористических организаций.