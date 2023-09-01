Все операции ЧВК «‎Вагнера‎» в Африке и на Ближнем Востоке после гибели Евгения Пригожина перейдет в подчинение Минобороны России. Об этом пишет агентство Bloomberg. Издание ссылается на свои источники, близкие к Минобороны, Кремлю и самой ЧВК.

Как отмечает агентство, оборонное ведомство РФ готово взять на себя ответственность за операции «‎вагнеровцев»‎ в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Вся зарубежная сеть ЧВК должна перейти под прямое военное командование Москвы. Это положит конец схеме, которая позволяла властям РФ отрицать свою причастность к военной активности в Африке.

Будущее операций «‎вагнеровцев»‎ имеет решающее значение для целей Кремля по противодействию Западу в Африке и на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

По данным издания, Москва заверяла главу ЧВК Евгения Пригожина, что тот может продолжать операции наемников в Африке. Несмотря на это, незадолго до смерти Пригожина «‎Вагнер»‎ столкнулся с усилением давления со стороны Минобороны.

«Вагнеру» запретили использовать российские военно-транспортные самолеты, а Кремль попросил Сирию запретить этой организации использовать авиабазу Хмеймим недалеко от Латакии, отметил собеседник агентства. Последняя поездка Пригожина в Москву была связана с этим: он планировал обсудить ситуацию в Кремле, уточнил источник. Эту информацию подтверждают военное корреспонденты, работающие в правительственных российских изданиях.

Косвенное подтверждение информации — визиты представителей Минобороны в Африку. 31 августа с замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил Ливию, Сирию, а также встретился с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

Стороны обсудили состояние и перспективы военно-технического сотрудничества. Они рассмотрели вопросы, поднятые в ходе встречи президентов Буркина-Фасо и РФ во время второго саммита Россия - Африка.

Глава российской делегации заверил Траоре в поддержке Россией властей переходного периода в Буркина-Фасо и народа страны во всех сферах развития, отмечает российское госагентство ТАСС.

Как ранее писал TRT на русском, смерть лидера ЧВК привела к тому, что деятельность «‎Вагнера»‎ в Африке оказалась в подвешенном состоянии. По данным газеты Financial Times, гибель Пригожина породила сомнения в способности России поддерживать армию наемников на континенте, считают источники издания.

Чуть более чем за пять лет «‎Вагнер»‎ стал ключевой опорой Москвы в проецировании российского влияния в Африке. ЧВК запустила схемы вмешательства в выборы, кампании по дезинформации и военные действия. Группа наемников была удобной для Кремля, поскольку Москва могла отрицать свою причастность.

ЧВК «‎‎Вагнер» оказывала услуги военного и часто деликатного характера в различных точках мира в обмен на концессии на разведку полезных ископаемых и ежемесячную плату. Газета Wall Street Journal (WSJ) отмечает: Пригожин провел последние дни жизни в разъездах по Африке, в частности, встретился с представителями Судана и планировал расширить плацдарм ЧВК в ЦАР.