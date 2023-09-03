На северо-востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор продолжаются вооруженные столкновения между боевиками террористической организации ОНС/РПК и местным арабским населением.

Напряженность между ОНС/РПК и так называемым Военным советом Дейр-эз-Зора, поддерживаемым возглавляемой США Международной коалицией против ДАЕШ, достигла уровня вооруженного конфликта в последнюю неделю июля 2023 года.

Столкновения сторон отмечены многочисленными жертвами. «Склонность организации к насилию способствовала увеличению числа жертв», - сообщили источники безопасности в пятницу.

Более того, покровительственная позиция Соединенных Штатов по отношению к террористической организации во время этих событий придала смелости ОНС/РПК, что вызвало негативную реакцию среди арабских племен.

Источники заявили, что задокументированные преступления ОНС/РПК, такие как насильственная вербовка несовершеннолетних и принудительное перемещение гражданских лиц, достигли неприемлемого уровня.

Нападение на мирных жителей

Террористическая организация ОНС/РПК продолжает свои атаки в районах деэскалации Сирии. В пятницу террористическая группировка совершила несколько минометных и ракетных обстрелов территорий, контролируемых оппозицией, в результате чего погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.

«Постоянные попытки террористической группировки доминировать над природными ресурсами Сирии и ее населением неприемлемы» — говорится в сообщении. Деятельность террористической организации представляет собой серьезную угрозу территориальной целостности Сирии.

«Недавние столкновения и нападения на мирных жителей подчеркивают, что риторика террористической организации о «братстве народов» на самом деле является лишь словами», — заявили источники. При этом уточняется, что насилие в отношении местного населения продолжается.

Эти события еще раз подчеркнули, что ОНС/РПК не представляют права сирийских курдов и арабов и легко трансформируются в репрессивную организацию, прибегающую к терроризму при любых обстоятельствах.

Напряженный конфликт

Ранее в пятницу местные источники сообщили, что вооруженные арабские племена в Джараблусе начали операцию по изгнанию террористической организации из региона. После ожесточенных столкновений террористы ОНС/РПК были вытеснены из этого района.

После этого террористическая организация, продолжающая оккупацию северной части района Манбидж, напала на деревню в районе Джараблус, в результате чего шесть человек погибли и восемь получили ранения.

В ответ на нападение на мирное население арабские племена применили тяжелое вооружение для обстрела позиций ОНС/РПК.

С тех пор вооруженный конфликт с арабскими племенами в оккупированной ОНС/РПК районе Дейр-эз-Зора на востоке Сирии усиливается.

Реакция МИД Турции

В МИД Турции заявили, что обеспокоены продолжающимися вооруженными столкновениями между террористами ОНС/РПК и этническими арабами, и что Анкара внимательно следит за развитием событий в регионе.

«Недавние события — это новое проявление попыток РПК доминировать над сирийцами, применяя к ним насилие и нарушая их основные права», — говорится в заявлении МИД.

«Мы надеемся, что истинное лицо РПК, стремящейся скрыть свои цели под предлогом борьбы с ДАЕШ, без дальнейших промедлений увидят ее сторонники», — заявили в министерстве, добавив, что необходимо прекратить причинение страданий народам региона, включая сирийских курдов.

В своей более чем 40-летней террористической кампании против Турции, РПК — внесенная в список террористических организаций в Турции, США, Великобритании и ЕС — несет ответственность за гибель почти 40 000 человек, включая женщин и детей.