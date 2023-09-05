Товарооборот Армении и Турции в случае открытия границы вырастет в 10 раз. Об этом заявило Минэкономики Армении, его заявление приводит портал Report.az.

В ведомстве уточнили: собственного анализа на этот счет у них нет. Министерство приводит усредненные оценки различных международных агентств.

Всемирный банк уточняет: экспортный потенциал из Армении в Турцию составляет от 15% до 19% от армянского ВВП.

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует: после открытия прямой торговли с Азербайджаном и Турцией внешнеторговый дефицит Армении сократится на 30−50%.

«Для любого государства, не имеющего выхода к морю, соседние страны не только являются рынками для торговли, но и транзитными маршрутами в третьи государства», — уточнили в Минэкономики Армении.

В ведомстве подчеркнули: закрытые границы с Азербайджаном и Турцией снижают возможности внешней торговли Армении и ограничивают альтернативные пути для грузоперевозок. По данным министерства, это также негативно влияет на конкурентоспособность Еревана на рынке грузоперевозок и приводит к их высокой стоимости.

Большая часть потока грузов из Турции в Армению — а именно 99,9% — следует через сухопутный маршрут по территории Грузии, 0,01% — по воздуху. По итогам 2022 года, Турция импортировала в Армению 3,1 тонны груза воздушным путем, фурами через Грузию — 24903,8 тонны.

В 2022 году товарооборот составил $ 324,5 млн. Это в 4,4 раза больше, чем за 2021-й год. Снятие запрета на ввоз турецких товаров в Армению, установленного после 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года, положительно отразилось на статьях импорта и экспорта.

Как ранее писал TRT на русском, в 2022 году после многих лет охлаждения и отсутствия дипломатических связей Анкара и Ереван решили наладить отношения.

14 января прошлого года в Москве прошел первый раунд переговоров о нормализации, и обе стороны согласились продолжить переговоры «без каких-либо предварительных условий». Затем в феврале и мае состоялись еще два раунда переговоров.

2 февраля того же года Турция и Армения возобновили коммерческие рейсы после двухлетнего перерыва. 12 марта 2022 года на полях Дипломатического форума в Анталье состоялась историческая двусторонняя встреча глав МИД двух стран. В октябре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам первой очной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге заявил, что их переговоры прошли «в позитивной атмосфере» и он верит в нормализацию отношений двух стран.