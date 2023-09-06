В Китае двое рабочих серьезно повредили участок Великой китайской стены. Строители в провинции Шаньси использовали строительную технику, чтобы расширить пролом в фрагменте стены — так они хотели сократить дорогу на работу. Об этом сообщает официальное бюро полиции Шаньси.

По данным правоохранителей, рабочие были вынуждены добираться на строительную площадку в обход сохранившегося фрагмента Великой китайской стены. Чтобы сократить дорогу на работу, они расширили проем так, чтобы через него мог проехать экскаватор. Часть стены, предположительно построенная во времена династии Мин между XIV и XVII веками, была сильно «раскопана и повреждена крупногабаритной техникой», сообщили в бюро.

Оба рабочих — 38-летний мужчина и 55-летняя женщина — задержаны. Полиция начала расследование.

Полиция подчеркивает: задержанные нанесли «непоправимый ущерб целостности Великой стены эпохи Мин и сохранности культурных реликвий».Участок Великой китайской стены в Шаньси относится к категории историко-культурных объектов, охраняемых на провинциальном уровне.

Стену растаскивают на кирпичи

Великая китайская стена строилась непрерывно с 220 года до нашей эры до эпохи правления династии Мин в 1600-х годах. В 1987 году стену признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стена постоянно подвергается нападениям вандалов. В 2018 году местная пресса сообщала, что хорошо сохранившимися считаются только 8% стены, а 30% — полностью разрушены, уточняет The New York Times (NYT).

Сооружение постоянно сталкивается с двойной угрозой — эрозии и человеческой деятельности. Местные жители часто крадут кирпичи, чтобы использовать их в качестве строительных материалов или продавать. В последние годы туристы вырезают на камнях стены свои имена, чем также портят облик объекта.

В заявлении общества Великой китайской стены говорится, что в 1950-х и 1960-х годах части стены регулярно сносились и использовались для строительных материалов.

«В то время люди не думали, что это имеет большое значение. Они бы сразу снесли стену, — уточнили в обществе, — и использовали бы ее для чего угодно».

В 1984 году, отвечая на угрозы ее сохранения, китайский лидер Дэн Сяопин начал кампанию по восстановлению стены, заявив: «Любите Китай, восстановите Великую стену». Последующие правительства КНР создали национальное законодательство для защиты стены и попытались расправиться с вандалами. Однако успех был неоднозначным, а проблемы с сохранением стены возрастали, отмечает NYT.

Вандализм на этом месте продолжился и в XXI веке: СМИ Китая сообщали, что местные жители, живущие возле стены, построили рядом с ней многочисленные частные дома, вырыли в ней ямы для хранения вещей и использовали стену как часть своего сада.

В 2002 году житель деревни в провинции Хэбэй построил на Великой стене писсуар. В том же году и в провинции фермеры снесли более почти 1 км стены, собрали кирпичи и продали их для строительства дорог.

Однако в последние годы такие инциденты стали происходить реже, уточняет газета.