Турецкие резервные силы, дислоцированные в Косово, вернутся домой после завершения миссии в республике, заявили министерстве национальной обороны Турции.

«‎Наше подразделение после прибытия в казармы Султана Мурата в Косово 6 июня 2023 года внесло значительный вклад в обеспечение мира в Косово в период с 10 июня по 31 августа и успешно выполнило свою миссию»‎, — говорится в заявлении турецкого оборонного ведомства.

Турция вносит свой вклад в обеспечение регионального и глобального мира и стабильности в рамках обязанностей в ООН, НАТО, ЕС и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также в контексте двусторонних отношений, добавили в министерстве.

В Минобороны также подчеркнули, что Турция продолжает внимательно следить за развитием событий на Балканах, где существуют общие исторические и культурные ценности.

В июне Анкара направила дополнительные войска в Косово в ответ на запрос НАТО после очередного витка напряженности в регионе весной-летом этого года.

Напряженность охватила Косово после того, как местные сербы начали протестовать против выборов мэров в четырех муниципалитетах на севере республики. Победу в этих округах одержали этнические албанцы.

«Турция продолжит выполнять свои обязательства перед НАТО и вносить свой вклад, как она всегда это делала», — уточнили в Минобороны страны.

Как ранее писал TRT на русском, в конце мая в результате столкновений между KFOR и этническими сербами, проживающими на севере страны, были ранены 30 солдат международного контингента, в том числе 11 итальянцев и 19 венгров. Многие из них получили переломы и ожоги от самодельных зажигательных устройств.

Столкновения стали результатом конфронтации из-за итогов муниципальных выборов в северных муниципалитетах Косово.

НАТО объявило, что направит в этот район дополнительно 700 военнослужащих. Сейчас в составе миссии KFOR почти 3800 солдат, в том числе 350 из Турции.

После начала столкновений Анкара усилила миротворческую миссию и направила еще 500 солдат для KFOR.

«Я благодарю Турцию за отправку подкрепления в северное Косово после недавних беспорядков в регионе», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.