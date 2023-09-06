Коридор Север-Юг существует уже не только на бумаге. Пробные партии грузов не раз отправлялись из России и успешно достигали Залива, что сопровождалось огромным вниманием со стороны российских и иранских СМИ.

Последним подобным примером стал грузовой поезд, который доставил 36 контейнеров из России в Саудовскую Аравию. Грузы по железной дороге прошли через страны Центральной Азии и территорию Ирана, а затем были отправлены в саудовскую Джидду из иранского порта Бандар-Аббас.

В то же время о полноценном функционировании всего коридора Север-Юг пока говорить рано. Хотя отдельные участки, например, транзит товаров из Ирана в Россию через Азербайджан автомобильным транспортом успешно функционирует уже многие годы.

Однако очевидно, что работа над транзитным маршрутом ведется. В то же время Север-Юг — не единственный транспортный проект региона. Так, Азербайджан и Турция активно продвигают создание Зангезурского коридора, способного связать Каспийское и Средиземное моря. Кроме того, с конца 2010-х функционирует железнодорожный маршрут между Азербайджаном, Грузией и Турцией: Баку-Тбилиси-Карс.

Как сочетается Север-Юг с транзитными проектами Азербайджана и Турции? Дополняют ли они друг друга или выступают в роли конкурентов?

Задел на будущее

Север-Юг получил серьезный импульс для развития на фоне начала конфликта вокруг Украины и введения санкций в отношении России. На фоне ограничения Западом традиционных логистических маршрутов Москва активизировала старые планы по созданию транспортного коридора к Заливу и Индийскому океану через Иран.

Существует несколько основных маршрутов в рамках коридора, некоторые из которых формально уже функционируют и провозят грузы. Так, автомобильным транспортом можно доставить товары из портов Залива в Азербайджан и дальше в Россию. Другой способ — доставка грузов до каспийских портов Ирана, откуда они паромами идут в РФ. Кроме того, есть и готовый железнодорожный маршрут через Казахстан и Туркменистан — именно этим путем был отправлен поезд с грузом в Саудовскую Аравию.

Немало шуму в этом году наделала новость о выделении Россией кредита Ирану в размере $1,3 млрд на создание железнодорожного участка Решт - Астара. В теории этот путь может быть самым удобным: появляется прямой железнодорожный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Бандар-Аббас, проходящий через Азербайджан. Однако наиболее оптимистичные прогнозы говорят о том, что достроен он будет не раньше 2028 года.

Однако каждый из этих маршрутов имеет серьезные недостатки. В основном речь о недостаточно развитой инфраструктуре на территории Ирана, которая пока не готова к принятию большого потока грузов: железные дороги одноколейные, не хватает складских помещений, порты нуждаются в модернизации. Есть и очевидные недоработки российской стороны. Например, неразвитый гражданский флот на Каспийском море. Как бы то ни было, транспортный коридор имеет немалые перспективы в случае устранения существующих недочетов. Судя по тому, что в нем одновременно заинтересованы много стран, включая таких крупных игроков, как Индию и Россию, процесс имеет все шансы на успех. Скорее всего, речь будет идти о постепенной модернизации инфраструктуры по мере неторопливого, но планомерного роста товаропотока.

Азербайджан и Турция

Север - Юг в широком понимании представляет собой не изолированный проект, но интеграцию в другие логистические маршруты, рассказал TRT на русском эксперт по транспорту и логистике Александр Караваев.

По его словам, новый этап транспортного сотрудничества между Россией, Азербайджаном и Турцией начался в 2019 году, когда было подписано соглашение между этими странами по взаимодействию в рамках железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс. «С этого момента началось сотрудничество по коридору Север-Юг в расширенном понимании этого проекта», — отмечает эксперт.

В 2022-2023 года этот маршрут стал использоваться еще более активно в связи с резко возросшим торговым оборотом между Турцией и Россией. «При этом Азербайджан относится внимательно к мониторингу проходящих через него грузов, чтобы не вызвать подозрения ЕС в обходе санкций в отношении России», — отмечает Караваев.

Также эксперт указывает на перспективу встраивания Зангезурского коридора в проект Север-Юг. Более того, это направление может заменить недостроенную ветку Решт-Астара.

«Зангезурский коридор в перспективе также позволяет выходить на Персидский залив. В советское время через Кавказ и Иран проходило много миллионов тонн до Залива, железная дорога до границы там сохранилась с тех времен», — рассказывает он.

По словам Караваева, оставшуюся с того времени инфраструктуру можно восстановить в сжатые сроки: «Если одновременно начать работу по маршруту Решт-Астара, или восстановить узел через Джульфу, то последний вариант удастся создать заметно быстрее». Как указывает эксперт, «один из центральных экономических мотивов трехстороннего заявления после Второй Карабхабской войны был как раз в открытии сообщения на Иран».

Иными словами, оба логистических маршрута через Кавказ: существующий Баку-Тбилиси-Карс и строящийся Зангезурский коридор — могут эффективно совмещаться с транспортным коридором Север-Юг. «Все схемы, которые предлагает Турция, позволяют логистическим операторам маневрировать в плане направлений. Создаваемая общая логистическая сеть добавляет вариативности: можно выбирать, идти ли грузам через Иран или Турцию», — заключает он.