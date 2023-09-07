Национальная разведывательная организация Турции (MIT) нейтрализовала одного из главных финансовых функционеров террористической организации РПК Рожну Код Зюльфие Бинбир с позывным «Ройна».

Операция была организована в районе Камышлы на северо-востоке Сирии. Нацразведка провела анализ разведанных контактов «Ройны» после чего приняла решение о нейтрализации террориста.

Турецкие власти используют термин «нейтрализовать», подразумевая, что террористы сдались, были убиты или задержаны.

Бинбир в течение многих лет участвовала в организации многочисленных террористических актов на территории Турции. Так, она была причастна к похищению губернатора округа Кульп Кенана Эреноглу и турецкого военнослужащего Айкута Челика.

Бинбир присоединилась к отрядам РПК в 1993 году. В 1997 году она переехал в Ирак, где продолжала участвовать в террористической активности. В 2012 году она прошла идеологическую обработку в лагере РПК в Ираке и была направлена в Сирию. В 2018 году «Ройна» была назначена так называемым командующим службой безопасности Кобани в Сирии.

В 2019 году она стала представителем террористической ОНС в координационном центре, созданном организацией. В 2021 году Бинбир вошла в число руководителей финансово-экономического подразделения этой структуры в Камышлы.

Нейтрализация стала очередной успешной операцией MIT за последние недели. Как писал TRT на русском, в начале августа Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала в районе Улудере провинции Ширнак одного из членов террористической организации РПК.