Экономика Германии в результате кражи данных, цифрового и аналогового промышленного шпионажа в прошлом году потеряла как минимум €206 млрд. С такой оценкой выступило IT-объединение Bitkom. Оно опросило свыше 1 тыс. немецких компаний.

Почти три четверти фирм пострадали от атак в прошлом году, и каждая вторая ощущает реальную угрозу со стороны хакеров. Как минимум шесть из десяти немецких фирм полагают, что сейчас силовые структуры ФРГ беззащитны против кибератак из-за рубежа.

В прошлом году Bitkom оценивал ущерб немецкой экономики от киберкраж в €203 млрд. Таким образом за год потери выросли на €3 млрд.

Объединение уточняет: большинство кибератак совершены с территории России и КНР. 46% пострадавших компаний смогли проследить атаки до России. В 2021 году этот показатель составлял 23%. Издание Tagesspiegel отмечает: рост атак из РФ может быть связан с российско-украинской войной.

Еще 42% компаний подверглись атакам из Китая (в 2021 году — 30%).

«‎Немецкая экономика — весьма привлекательная цель для преступников и враждебно настроенных государств‎»‎, — констатировал глава Bitkom Ральф Винтергерст. Он отметил: границы между организованной преступностью и акторами, действующими под покровительством государства, стираются.

«Уровень угроз остается высоким, поэтому все компании должны повысить свою ИТ-безопасность. В то же время мы должны и дальше расширять сотрудничество между бизнесом и органами безопасности в целях предотвращения атак и выявления виновных», — подчеркнул Винтергерст.

Как ранее писал TRT на русском, рейтинг правящей в ФРГ коалиции в сентябре упал до рекордного минимума. Только 19% немцев довольны результатами работы правящей «‎светофорной» ‎коалиции. Если бы выборы состоялись прямо сейчас, коалиция набрала бы 38% голосов, в то время как «‎Альтернатива для Германии»‎ получила бы 22%.