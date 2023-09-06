Удовлетворенность правящей коалицией в ФРГ упала до минимума, следует из результатов опроса ARD. Его данные приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, только 19% опрошенных остались «‎‎очень довольны» или «‎удовлетворены»‎ работой светофора. Это самый низкий показатель с момента прихода коалиции к власти в декабре 2021 года. Четверо из пяти респондентов заявили, что они «‎‎менее довольны» или «‎вообще недовольны»‎ работой правительства.

С начала августа каждая из трех партий, входящих в коалицию, потеряла по одному процентному пункту. Рейтинг поддержки СДПГ сейчас составляет 16%, «‎Зеленых»‎ — 14%, а СвДП — 6%.

Если бы в следующее воскресенье состоялись федеральные выборы, блок ХДС/ХСС получил бы 29% голосов и стал бы крупнейшей политической силой в стране. А «‎светофорная»‎ коалиция могла бы рассчитывать в общей сложности на 38% голосов. Хотя всего неделю назад общий рейтинг правящих партий составлял на один процентный пункт больше — 39%, подчеркивает газета.

При этом ультраправая «‎Альтернатива для Германии»‎ получила бы 22% — новый рекорд для партии в опросах. Левые бы не прошли мандатный порог в 4%, уточняет издание.

Через два года после выборов в Бундестаг именно «Зеленые» потеряли больше всего потенциальных избирателей. В мае 2021 года за партию готов был проголосовать каждый второй, однако сейчас этот показатель упал до 32% (падение на 18 п.п.).

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) явно потерял одобрение: он набирает 25% (минус 6 п.п.). Он по-прежнему отстает от левого политика Сары Вагенкнехт, которая набирает 27%, отмечает FAZ.

Как ранее писал TRT на русском, экономика Германии застопорилась до конца года. Аналитики ожидают, что в третьем квартале года ВВП ФРГ стагнирует, а в четвертом вырастет всего на 0,1%. Это худший результат среди стран G7.