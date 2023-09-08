В Азербайджане создадут оборонно-промышленный холдинг «Азерсилах»» при Минобороны. Соответствующий указ 7 сентября подписал президент республики Ильхам Алиев.

«Холдинг будет заниматься производством, экспортом и продажей оружия, осуществлять работу в области управления подведомственными юридическими лицами на основе единых принципов, совершенствования их деятельности, повышения их финансовой устойчивости и стабильности», — говорится в тексте указа.

Холдингу передадут ООО «Климатическое научно-производственное предприятие» и Научно-производственное предприятие «Sanayecihaz» при Минобороны.

Цель холдинга — превратить Азербайджан в один из основных промышленных центров по производству оружия в регионе. Кроме того, Баку рассчитывает повысить конкурентоспособность и стабильность финансово-экономической деятельности государственных предприятий в оборонной сфере. Этого республика будет добиваться за счет применения передовых практик корпоративного управления.

Также холдинг нужен для усиления контроля за доходами и расходами, организацией управления в секторе на основе единых принципов.

В течение двух месяцев кабмин Азербайджана должен определить размер уставного капитала холдинга, его штат и структуру. В течение 5 месяцев кабинет должен провести инвентаризацию госимущества, находящегося на балансе Миноборонпрома, входящих в его структуру учреждений и подведомственных юридических лиц.

Как ранее писал TRT на русском, в Азербайджане будут производить беспилотники Bayraktar. В мае, на полях фестиваля TEKNOFEST, Минобороны Азербайджана и турецкая компания Baykar подписали соглашение о совместном производстве в стране дронов.

Выступая на церемонии, руководитель Baykar Халук Байрактар отметил тесное и прочное сотрудничество Баку и Анкары в области беспилотников в рамках концепции «один народ — два государства».

Он уточнил: в Баку была создана Bayraktar Technologies Azerbaijan, она займется разработкой автономных технологий и искусственного интеллекта.