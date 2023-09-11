Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите «‎Большой двадцатки»‎ в столице Индии провел ряд двусторонних и многосторонних встреч с мировыми лидерами.

Саммит G20 проходил в Нью-Дели 9-10 сентября. Лозунг саммита в этом году — «Одна Земля, одна семья, одно будущее». За два дня мероприятия политики обменялись мнениями, надеясь добиться прогресса в решении торговых, климатических и других глобальных проблем. На саммите отсутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

● Первая встреча президента Эрдогана состоялась с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. На встрече присутствовали глава МИД Турции Хакан Фидан, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын, глава Управления по связям Администрации президента Фахреддин Алтун, советники президента Акиф Чагатай Кылыч и Зафер Чубукчу.

● Во второй день саммита Эрдоган встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Политики обсудили двусторонние отношения Анкары и Абу-Даби, шаги для развития текущих сфер сотрудничества, а также региональные и международные вопросы. Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.

● Далее турецкий лидер провел встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой. Встреча также прошла в закрытом для прессы режиме. Стороны обсудили шаги для дальнейшего развития турецко-бразильских связей. Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональной и глобальной проблематике, касающейся обеих стран.

Эрдоган пожелал успехов Бразилии, которая в следующем году будет председательствовать в G20. Турецкий лидер также отметил: в прошлом году товарооборот двух стран составил $5,6 млрд. Совместными усилиями он может быть доведен до $10 млрд.

● Турецкий президент также провел встречу с лидерами стран группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Австралия).

Во встрече принимали участие премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и министр экономики Мексики Ракель Буэнростро. Эрдоган подчеркнул: группа МИКТА, созданная 10 лет назад, преодолела долгий путь на основе общего видения и ценностей. Он отметил, что нынешняя глобальная система и международные организации считаются недостаточными для того, чтобы гарантировать мир, безопасность и процветание во всем мире.

«Рост и распространение враждебности по отношению к исламу наряду с международным терроризмом вызывают беспокойство. Эти негативные события еще раз напомнили нам, что нам нужно больше солидарности, большего понимания друг друга и толерантности», — заявил Эрдоган на встрече с лидерами группы.

Глава государства указал на ответственность МИКТА за построение более справедливого мира в среде, где распространяется терроризм и исламофобия.

На встрече также присутствовали глава МИД Турции Хакан Фидан и министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.

● После этого Эрдоган встретился с южнокорейским коллегой Юн Сук Ёлем. Стороны обсудили двусторонние отношения Турции и Южной Кореи, а также обменялись мнениями о шагах по улучшению текущего взаимодействия. Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональной и глобальной проблематике, касающейся обеих стран.

● Турецкий лидер также провел встречу в Нью-Дели с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Турции и ФРГ, состоялся обмен мнениями по возобновлению работы механизма диалога Турция-ЕС. Стороны обсудили российско-украинский кризис, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган сделал акцент на необходимости укреплять сотрудничество в таких областях, как энергоснабжение, возобновляемые источники энергии, инновации и передача технологий, чтобы увеличить объем торговли между двумя странами, который по состоянию на 2022 год был на уровне $45 млрд.

● Глава турецкого государства принял в Нью- Дели президента Всемирного банка Аджая Бангу. Турецкий лидер выразил удовлетворение укоренившимися отношениями Турции со Всемирным банком, а также поддержкой банка после разрушительных февральских землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше.

Эрдоган отметил: Анкара приветствует решение Группы Всемирного банка увеличить в течение трех лет вложения в Турцию с $17 млрд до $35 млрд. По словам президента, все инвестиции превратятся в долгосрочные вложения, направленные на восстановление зоны землетрясения, обеспечение занятости и производства. Политик выразил уверенность, что сотрудничество со Всемирным банком в новый период будет только углубляться.

● Во второй день саммита президент Эрдоган встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Ас-Саудом. Стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы. Также состоялся обмен мнениями по региональной и международной проблематике.

● Также Эрдоган провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Во время встречи стороны обсудили двусторонние отношения Анкары и Каира, рост товарооборота, перспективы сотрудничества в области энергетики, региональные и глобальные вопросы.

На встрече с египетским коллегой президент Эрдоган отметил: с назначением послов отношения двух стран вступили в новую эру. Политик выразил уверенность в том, что двусторонние отношения как можно скорее достигнут того уровня, которого они заслуживают. Турецкий лидер подчеркнул важность поддержки, оказываемой египетской администрацией турецким инвесторам и компаниям.

Он также отметил, что Анкара и Каир придают большое значение активизации сотрудничества в области сжиженного природного газа (СПГ), атомной энергетики, культуры и образования.

● Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили состояние отношений Анкары и Брюсселя, а также вопросы региональной и международной повестки. Состоялся обмен мнениями относительно шагов, которые необходимо предпринять для полноправного членства Турции в ЕС.

● Также турецкий лидер провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны провели всестороннее обсуждение отношений двух стран, рассмотрели проекты для расширения экономических связей и объема двустороннего товарооборота. Лидеры обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

Анкара придает большое значение «Большой двадцатке» как форуму, объединяющему развитые и развивающиеся экономики. Поэтому Турция активно поддерживает дальнейшее развитие повестки дня G20‎. Турция принимала саммит лидеров в ноябре 2015 года — тогда мероприятие прошло в южной провинция Анталья.