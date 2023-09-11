НАТО в 2024 году проведет крупнейшие военные учения с окончания холодной войны. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Маневры получили название «Стойкий защитник‎»‎ (The Steadfast Defender). В них будут задействованы не менее 41 тыс. военнослужащих и более 50 кораблей. Во время учений будет совершено от 500 до 700 боевых вылетов. Альянс планирует использовать «‎реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск‎»‎.

Цель учений — «‎отработать попытки отражения российской агрессии, направленной против одной из стран-членов альянса‎». НАТО рассматривает маневры как «ключевую часть демонстрации Москве готовности альянса к войне‎»‎, подчеркивает газета.

Швеция примет участие в учениях НАТО

FT уточняет: учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте 2024 года. Участие в них, помимо 31 страны, входящей в НАТО, примет Швеция. Страна все еще ожидает одобрения своей заявки на вступление в альянс со стороны Турции и Венгрии.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: Анкара готова одобрить заявку Швеции на членство в НАТО. Но для этого Евросоюз должен расчистить путь для вступления Турции в ЕС.

«Я обращаюсь к тем странам, которые заставляют Турцию уже более 50 лет ждать перед дверью в Евросоюз. Сначала откройте путь для Турции в ЕС, а затем мы откроем путь для Швеции в НАТО, как уже сделали для Финляндии», — заявил Эрдоган.

Турция заключила соглашение об ассоциации с Европейским экономическим союзом в 1963 году, подала заявку на вступление в ЕС в 1987 году, а в 1999 году стала кандидатом на полноправное членство в союзе. Но с 2006 года переговоры о последующей интеграции Турции зашли в тупик по вине Брюсселя.

Власти Турции обвиняют правительство Швеции в укрывательстве террористов Рабочей партии Курдистана (РПК, в Турции, ЕС и США признана террористической), а также сторонников террористической организации FETÖ.

Как ранее писал TRT на русском, в мае парламент Швеции одобрил новый закон о борьбе с терроризмом. Мера рассматривается как важный шаг на пути к одобрению Турцией членства скандинавской страны в НАТО.

Закон предоставит властям Швеции более широкие полномочия по задержанию и судебному преследованию людей, поддерживающих террористические организации.

Лица, участвующие в террористической деятельности или сотрудничающие с террористическими организациями, будут приговорены к лишению свободы на срок до четырех лет. Сюда входят те, кто участвует в деятельности с намерением поддержать, укрепить или поощрить террористическую организацию.