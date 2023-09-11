Народы, в первую очередь стран Запада, должны знать, что Турция – единственная страна, которая стремится предотвратить продовольственный кризис, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возращении с саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели.

Президент Эрдоган, комментируя инициативу Москвы поставить 1 млн т зерна нуждающимся странам Африки, заявил, что Турция предложит России увеличить объемы поставок. Он сообщил, что снова обсудит в ходе предстоящих телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным возобновление зерновой сделки и оказание помощи малоразвитым странам Африки.

Реджеп Тайип Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещания в контексте зерновой сделки, которые «ясны и очевидны»: «Есть ряд вопросов, которые Россия считает нереализованными. [В Москве] хотят, чтобы был создан механизм оплаты, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору. Чтобы были сняты ограничения на страхование их судов. Мы пытаемся решить эти проблемы и получить результаты».

Президент Эрдоган также отметил, что Турция продолжает работу по организации поставок российского газа в Европу через хаб.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция «будет присутствовать на всех площадках в качестве стабилизирующей силы, предотвращающей втягивание мира в новый продовольственный и энергетический кризис».

Президент также указал, что Анкара последовательно выступает за реформирование Совбеза ООН, и продолжит работу над тем, чтобы глобальная система имела более справедливую и инклюзивную структуру с более широким представительством стран. «Каждый случай, с которым мы сталкиваемся, еще раз показывает, насколько верно наше утверждение: «Мир больше пяти». Даже если некоторым будет некомфортно, мы не отступим от этого», – указал он.

Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал решение предоставить Африканскому союзу постоянное членство в «Большой двадцатке»: «Нас всегда заботило, чтобы голос Африки отзывался эхом в глобальных и региональных вопросах. Мы будем и дальше укреплять существующее сотрудничество с Африкой на платформе G20».

Президент Эрдоган отметил вклад страны в работу завершившегося саммита. «Мы считаем ценным от имени нашей страны, региона и всего мира упомянуть о наших усилиях в отношении Черноморской инициативы в декларации саммита, осудить нападки на священные книги, упомянуть о важности проектов Zero Waste («ноль отходов») и занять четкую позицию по проблеме терроризма».

Президент также коснулся темы нормализации отношений между Анкарой и Каиром. По его словам, улучшение отношений Турции и Египта позволит добиться положительных результатов по многим региональным проблемам, в первую очередь в сирийском вопросе. Эрдоган отметил, что дата официальной встречи с президентом ас-Сиси будет определена в ходе консультаций глав МИД и разведслужб двух стран. Глава государства добавил, что Турция и Египет будут работать над удвоением объема двустороннего товарооборота.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что провел с коллегой из Южной Кореи на саммите G20 продуктивные переговоры относительно строительства третьей АЭС в Турции.

Президент Турции также прокомментировал трехлетнюю дорожную карту страны в сфере развития экономики, которая недавно была презентована. Он выразил уверенность, что с помощью нее страна в разы повысит доверие иностранных инвесторов. В целом, программа включает в себя три аспекта. Первый – «поддержка финансовой дисциплины» в деле восстановления пострадавших от февральских землетрясений районов Турции. Второй – снижение инфляции, для этого намечены и согласованы соответствующие меры в денежно-кредитной политике, но для того, чтобы ощущался эффект потребуется некоторое время, пояснил президент. Третий аспект – структурные реформы, которые «будут решительно поддерживать фискальную политику и монетарную политику».

По словам президента Эрдогана, среднесрочная дорожная карта включает в себя то, как и по какому графику будут проводиться реформы в области ценовой стабильности, капитала, занятости, зеленой энергетики и цифровых решений, борьбы со стихийными бедствиями, деловой и инвестиционной среды. При этом Турция предлагает привлекательные возможности для иностранных инвесторов благодаря стабильному управлению страной: «Совершенно очевидно, что показатели Турции со временем будут заслуживать кредитного рейтинга, значительно превышающего ее текущий рейтинг. Приток средств в Турцию начнет активно расти».

«Мы будем контролировать рост цен во всех отраслях. Инфляция будет быстро снижаться при бескомпромиссной работе механизма, который остановит рост цен. За 21 год мы создали в Турции сильную экономическую и финансовую структуру. Несмотря на то, что глобальные и региональные причины и, наконец, февральская «катастрофа века», которую мы пережили, вызвали проблемы в экономике, вовремя принятые меры начали давать результаты», – подчеркнул Эрдоган.