В кулуарах саммита G20 в Нью-Дели президент США Джо Байден, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман и премьер-министр Индии Нарендра Моди дали старт транспортному мегапроекту, согласовав меморандум, который предполагает создание железнодорожного и морского коридора между Индией, Ближним Востоком и ЕС. Инициатива призвана стимулировать торговлю, ускорить транзит энергоресурсов и улучшить цифровую связь, содействовав экономическому росту и политическому сотрудничеству, отмечают ее авторы.

«Мы считаем, что проект сам по себе является смелым и преобразующим, но видение, лежащее в его основе, столь же смелое и преобразующее. И мы будем наблюдать, как оно будет воспроизведено и в других частях света», — заявил помощник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что усовершенствованная инфраструктура поспособствует взаимной интеграции государств Ближнего Востока и превратит этот регион в центр экономической деятельности, а не в «источник вызовов, конфликтов или кризисов».

Амбициозные трансграничные проекты в арабском мире исторически буксуют, особенно если вспомнить инициативу с формированием железнодорожной сети длиной 2117 км, которая должна была соединить шесть членов Совета сотрудничества арабских государств стран Персидского залива. Тем не менее, авторы нынешней идеи верят в то, что проектируемый коридор можно проложить от Индии через Аравийское море до Объединенных Арабских Эмиратов, затем через Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, прежде чем соединить его с территорией Европы.

Никаких конкретных финансовых обязательств на саммите «двадцатки» принято не было, однако участники проекта согласились артикулировать свой «план действий» в течение следующих двух месяцев. Рабочие группы должны провести серию консультаций и составить более полную «дорожную карту». Пока первый этап будет включать определение районов, которые нуждаются в особых инвестициях и которые помогут связать физическую инфраструктуру. США считают, что практический запуск инициативы возможен в течение следующего года.

Нет прогресса

Концепция коридора возникла во время переговоров, которые проходили в течение последних 18 месяцев в рамках неформального клуба I2U2 (в состав входят США, Эмираты, Индия и Израиль). Формат создан в конце 2021 года для дискуссии по стратегическим инфраструктурным проектам на Ближнем Востоке. Впрочем, Салливан вносит уточнение: более явный импульс трансрегиональной инициативе якобы дала поездка Байдена в саудовскую Джидду в июле 2022 года, где была подчеркнута необходимость большей региональной экономической интеграции.

Именно тогда в Джидде, как принято считать, Байден затрагивал в беседе с кронпринцем Мухаммедом в том числе тему возможной нормализации двусторонних отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Со стороны инсайдеров звучат предположения, что разработка коридора поможет форсировать дипломатическое сближение двух ближневосточных государств. Как минимум, идея предполагает интенсификацию дискуссий между клубом региональных игроков, через территорию которых должен пройти железнодорожный маршрут.

Израиль должен стать одним из транзитных узлов проектируемого маршрута.

Однако, как фиксируют аналитики вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI), препятствия на пути к быстрому прогрессу в рамках саудо-израильской нормализации очень велики. Любая потенциальная дипломатическая сделка, подчеркивают они, потребует, если говорить с позиции Саудовской Аравии и ее правящего дома, довольно значительных уступок от Израиля по палестинскому досье. «Однако никакая такая уступка немыслима с сегодняшними представителями крайне правого крыла израильского правительства», –– отмечают в MEI.

По их оценкам, Эр-Рияду придется как минимум потребовать постоянного замораживания поселенческого строительства на территории Палестины, демонтажа некоторых незаконных аванпостов и населенных пунктов, а также четко выразить приверженность решению проблемы двух государств — правильные формулировки могут напоминать Арабскую мирную инициативу 2002 года, выдвинутую Саудовской Аравией. «Такие запросы не могут быть выполнены нынешним правительством Израиля», –– уверены исследователи.

Так что эта политическая компонента транспортной инициативы может быть несколько переоценена.

Сигнал Китаю

Морской и железнодорожный коридор называют практической и идеологической альтернативой инициативе Китая «Один пояс –– один путь» (BRI). Она охватывает 15 государств Ближнего Востока и включает в себя крупные инфраструктурные и цифровые проекты на суше и на море. Статус этих проектов варьируется: некоторые из них только запланированы, некоторые находятся в стадии реализации, некоторые завершены, остальные –– остановлены или отменены. В период с 2005 по 2022 годы в рамках инициативы КНР в регионе было реализовано 266 проектов.

Тем не менее, BRI довольно заметно буксует.

Эксперты американского Совета по международным отношениям (CFR) обращают внимание на то, что в последние годы из стран-партнеров BRI поступает все больше сообщений о недостатках строительства в крупных проектах, об отмене некоторых работ, инициированной самими участниками из-за опасений по поводу коррупции и долгов, об отмене, инициированной китайскими компаниями из-за финансовых проблем, и о проектах, которые ни к чему не привели (в некоторых случаях буквально: например, железная дорога, которая заканчивается посреди поля в Кении).

«Все эти факторы указывают не на злонамеренное или грабительское кредитование, а, скорее, на чрезмерное усердие со стороны как китайских компаний, так и партнеров BRI, –– пишут исследователи CFR. –– Участники BRI настолько стремились увидеть выгоды от этих проектов, будь то политические, финансовые или экономические, что бросились заключать сделки без надлежащего планирования».

В частности, при разработке инициатив BRI мало учитывалась более широкая картина того, как различные части инфраструктуры должны сочетаться друг с другом, чтобы функционировать эффективно. «Например, отдельные порты практически бесполезны без сопутствующих автомобильных и железных дорог для перевозки полученных с моря товаров дальше, вглубь страны. Такая фрагментация ввергла как китайские компании, так и партнеров BRI в миллиарды долларов долга и ряд длительных переговоров по реструктуризации», –– отмечают в CFR.

Теперь Китай вынужден выбирать между погашением сотен миллиардов кредитов, выданных его компаниями и госбанками, и необходимостью жеста доброй воли, который он мог бы сделать для укрепления доверия, отмечают аналитики. Неслучайно высокопоставленные представители китайского академического сообщества и даже сам председатель страны Си Цзиньпин предупредили национальных разработчиков и финансистов BRI, чтобы они ужесточили управление рисками, и подчеркнули необходимость улучшения контроля качества.

Не исключено, что именно такие сложившиеся обстоятельства дали США свою «точку входа», чтобы переубедить партнеров BRI в нецелесообразности проектов с КНР. Так или иначе, но вовлеченные в переговоры о транспортном коридоре официальные лица заявили Financial Times: «Китай является только одним из факторов. США также пытаются переориентировать внимание на регион, успокоить традиционных партнеров и сохранить собственное влияние».