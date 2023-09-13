Администрация президента США Джо Байдена утверждает, что власти Нью-Йорка не справляются с масштабным миграционным кризисом. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на собеседников в Белом доме.

В августе департамент внутренней безопасности США направил в Нью-Йорк «группу по оценке». Ее цель — изучить, как город обращается с более чем 100 тыс. мигрантов, прибывших в 2022 году.

Итоговая оценка еще не была обнародована, но один из высокопоставленных чиновников сообщил NBC News, что у города «нет стратегии выхода», которая позволила бы мигрантам найти выход из системы приютов.

Другой федеральный чиновник заявил: существуют опасения, что проблема мигрантов в Нью-Йорке может затмить достижения администрации Байдена в иммиграционных и других вопросах.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в беседе с NBC согласился, что городу трудно справляться с тысячами мигрантов, «‎‎спящих на улицах или в приютах».

«‎Я не вижу конца этому. Эта проблема разрушит Нью-Йорк‎», — заявил градоначальник.

Как Нью-Йорк пытается решить проблему?

Основная причина того, почему так много недавно прибывших в Нью-Йорк мигрантов оказались на улице — многие из них не знают своих прав, и город не знает, кто из них может претендовать на убежище и разрешение на работу, отмечает NBC.

«Мы открыли более 200 приютов для экстренных случаев, на сегодняшний день потратили более $2 млрд и рассчитываем потратить $5 млрд только в этом финансовом году без существенной помощи со стороны наших партнеров на уровне штата и федерального правительства», — заявила Кайла Мамалак, заместитель пресс-секретаря мэрии.

Федеральное правительство в течение ближайшего месяца переведет в Нью-Йорк 50 сотрудников, чтобы научить мигрантов получать доступ к базовым услугам, если они имеют на это право.

И федеральные, и городские чиновники заявляют, что они разрабатывают систему управления. Она позволит лучше помогать мигрантам, которые могут претендовать на разрешение на работу или другие льготы.

Противостояние южных штатов и Нью-Йорка

В октябре прошлого года мэрия Нью-Йорка вводила в городе режима ЧС из-за большого потока нелегальных мигрантов. Мэр Адамс уточнял: система приютов для бездомных была загружена на 100%. При этом ежедневно из южных штатов в мегаполис приезжают пять-шесть автобусов с нелегальными мигрантами без какого-либо согласования или уведомления.

В 2022 году власти Техаса, Аризоны и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в США после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.

Как ранее писал TRT на русском, число бездомных в США за год выросло на рекордные 11% — до 577 тыс. человек. Причины роста — увеличение стоимости жилья и прекращение государственных «пандемийных субсидий».