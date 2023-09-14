Во Франции обсуждают скандальные высказывания президента Эмманюэля Макрона, которые прозвучали во время его закрытой встречи с партийными лидерами. По словам очевидцев, в ходе длительной беседы, которая была посвящена не только национальным проблемам, но и международным конфликтам, глава Пятой республики позволил себе раскритиковать действующие конституционные правила, которые ограничивают его пребывание в должности двумя пятилетними сроками и не позволяют переизбраться в 2027 году: он назвал их «ужасной чушью».

Это породило предположения, что нынешний хозяин Елисейского дворца хочет найти способ остаться у власти вопреки положениям основного закона. Тем более, что это не первый эпизод, когда из макроновского лагеря раздаются голоса с откровенной критикой идеи ограничивать президентские сроки двумя мандатами. В июне Ришар Ферран, бывший спикер Национального собрания Франции, выразил разочарование по поводу существующих лимитов.

«Лично я сожалею по поводу всего, что ограничивает свободу выражения народного суверенитета, –– мотивировал он свою позицию. –– Давайте изменим все это, сохранив при этом двухпалатную систему и Конституционный совет».

Тогда его комментарии были приняты в штыки представителями широкого политического спектра во Франции. Причем некоторые обвинили президентский лагерь в сползании к авторитаризму. Сам Ферран был вынужден оправдываться.

Учитывая потенциальный характер реакции, значение последних слов Макрона также попытались приуменьшить. Представители его партии «Вперед, республика» допускают, что это была шутка или неудачная реплика после многочасового переговорного марафона. Тем более, что скандальные комментарии прозвучали во время дискуссии о предложении, выдвинутом председателем ультраправых Жорданом Барделлой по поводу семилетнего президентского срока.

Конечно, некоторое время назад Макрон отрицал намерение прогнуть под себя Конституцию Франции, отмечая, что его цель «не продержаться дольше» в кресле, а «действовать». Но это не снимает всех вопросов по поводу последующих электоральных циклов.

Очередь из преемников

Несмотря на то, что после выборов в 2022 году высшие эшелоны действующей власти во Франции достигли джентельменского соглашения о том, что борьба за пост преемника не должна начинаться до Олимпийских игр 2024 года, то есть до середины второго президентского срока Макрона, подковерные игры уже начались, обращает внимание газета Le Monde.

Самым ярким претендентом на пост главы Пятой республики стал Жеральд Дарманен, министр внутренних дел, отличающийся жесткой риторикой.

Именно Дарманен нарушил негласный пакт о невступлении в предвыборную гонку, организовав 27 августа большое мероприятие в промышленном северном городе Туркуэн, где он раньше был мэром. Там он выступил с серией смелых заявлений, которые несли в себе мощный политический импульс.

«В Туркуэне начался постмакроновский период», — констатировал крайне левый политик Жан-Люк Меланшон.

Дарманен, который младше действующего президента на пять лет, попытался позиционировать себя как государственного деятеля, способного понять повседневные заботы общества, в отличие от технократов, находящихся в кабинете министров.

«Если мы позволим значительной части рабочего и среднего класса перейти к Марин Ле Пен, профессиональные слои не поддержат нас во втором туре, –– заявлял Дерманен. –– Этот общественный аспект имеет решающее значение. Вот что может привести к избранию Марин Ле Пен в 2027 году, а не вопросы миграции».

Более сдержанный, но не менее решительный претендент — это бывший премьер-министр Эдуар Филипп, который лидирует в опросах как один из самых популярных французских политиков с уровнем одобрения в 55%. Это на 13 процентных пунктов больше, чем у Ле Пен и на 18 пунктов больше, чем у Дарманена. Для сравнения: Макрон обладает уровнем одобрения в 32%.

Покинув правительство в 2020 году, Филипп основал собственное политическое движение «Горизонты», которое заседает в парламенте как часть макроновской коалиции меньшинства.

Третьим потенциальным кандидатом является Брюно Ле Мэр, министр финансов. Это второй по популярности политик с рейтингом 46%. Он более сдержан в том, чтобы комментировать свои персональные устремления, однако, как полагают наблюдатели, он прекрасно чувствует, что ему нужно двигаться вперед в своей политической карьере после 2027 года.

Ле Мэра принято обвинять в излишней автономности, которая нередко выводит из себя Макрона. Так, по словам инсайдеров, глава Минфина Франции нередко игнорирует директивы канцелярии премьер-министра Элизабет Борн и ведет себя так, будто находится вне системы.

«Президенту не нравится, когда кто-то не ведет себя как командный игрок и пытается привлечь к себе внимание, –– заявил Politico один из правительственных советников. –– Брюно Ле Мэр никогда не отказывался от мысли, что станет президентом. Он лояльный министр, но думает, что имеет такой же статус, как Макрон».

Тем не менее, как констатирует издание The Economist, каждому из кандидатов придется провести тонкую грань между желанием оставаться верным действующему президенту, которому они обязаны своим положением, и политической необходимостью дистанцироваться от крайне непопулярного главы государства, который в этом году столкнулся с большой волной забастовок и беспорядков.

Старый новый кандидат

Конституция Франции позволяет президенту избираться только два срока подряд. Однако, как считают авторы The Economist, у Макрона еще достаточно времени, чтобы попытаться изменить законодательные рамки: 45-летний политик не подает никаких признаков усталости или ослабления карьерных амбиций.

Как считает бывший министр юстиции Франции Жан-Жак Урвоас, у хозяина Елисейского дворца есть законодательная возможность остаться на посту. Серьезным прецедентом для этого служит заявление Государственного совета, который некоторое время назад счел законным право Эдуара Фрича, занимавшего пост президента Французской Полинезии, баллотироваться на третий срок подряд в 2023 году, несмотря на конституционное ограничение двумя мандатами.

Решение Госсовета было связано с тем, что Фрич не отработал два пятилетних срока полностью –– в силу обстоятельств. Это закладывает тактическую модель для Макрона.

«Давайте представим, что Макрон распускает Национальное собрание, проигрывает выборы в законодательные органы и уходит в отставку. Тогда к власти приступит председатель Сената и будут организованы новые выборы. В связи с тем, что он не отслужил бы два полных срока подряд, он мог бы стать кандидатом», – считает Урвоас, описывая сценарий очередного прихода к власти Макрона.

Тем не менее, если действующий президент действительно уйдет в отставку во время своего пребывания в должности и в его голове появится мысль снова выдвинуть свою кандидатуру в 2027 году, тогда окончательное решение придется принимать уже Конституционному совету Франции.

«Выбранная формула явно открыта для дискуссии», –– заявил Поль Кассия, специалист по конституционному праву. –– Было бы яснее прописать (в Конституции. –– TRT на русском), что никто не может быть избран более двух раз. Вот поэтому мы остаемся в неведении».

В нынешней версии французского основного закона нет нюансированного положения, которое бы запрещало главе государства переизбраться на третий срок в принципе. Иными словам, даже если сценарий, описанный Урвоасом, невозможен, законодательная двусмысленность дает нынешнему молодому президенту сделать паузу в политической карьере и дождаться выборов 2032 года. Его соратники уже делали предположение, что с Макроном не стоит прощаться по завершении второго срока.

Но это развитие событий неизбежно откроет широкие дебаты о широте президентской власти.