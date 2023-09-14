Бундесвер не сможет довести к 2031 году численность армии Германии до 203 тысяч военных, как это планировалось. С таким утверждением выступила комиссар по делам вооруженных сил ФРГ Ева Хёгль. Ее слова приводит портал RND.

«На самом деле я всегда настроена оптимистично, но не думаю, что мы сможем сделать это [увеличить численность военных] к 2031 году», — заявила комиссар.

Причина, как уточнила чиновница, в дефиците кадров. В ФРГ не хватает новобранцев и квалифицированных служащих. Так, в 2022 году отсев среди новобранцев составил 21%. Чтобы привлечь в армию молодых немцев, в Минобороны создадут рабочую группу по кадрам, анонсировала Хёгль.

При этом комиссар уточнила: отсев новых кадров в 2022 году был «просто слишком большим». У солдат регулярной армии этот показатель составляет даже 33%. «Что-то идет не так», — подчеркнула чиновница.

Она также призвал разъяснить заявителям, что они также должны быть готовы отдать свою жизнь, если решат стать солдатами.

«Потому что тогда мы привлекаем тех абитуриентов, которые действительно осознают, что значит быть солдатом», — пояснила Хёгль. — «Я больше ориентируюсь на качество, чем на количество».

Как ранее писал TRT на русском, правительство ФРГ в августе отказалось принять обязательства по военным расходам в соответствии со стандартами НАТО — выделять не менее 2% ВВП на оборону.

Такой пункт об обязательствах ФРГ убрали из финального проекта закона о военном бюджете. Источник Reuters уточнил: Берлин будет придерживаться обязательств по достижению показателей альянса и постарается достичь их в ближайшие пять лет.

Это решение противоречит предыдущим заявлениям канцлера ФРГ Олафа Шольца, подчеркивает издание. Ранее политик говорил о планах ежегодно инвестировать более 2% ВВП в сектор обороны.