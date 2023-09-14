ПОЛИТИКА
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Сторонники РПК в Швеции устроили очередную провокацию против Турции
Сторонники террористической группировки использовали день открытия шведского парламента для организации провокационной демонстрации в Стокгольме. Городская полиция присутствовала и не принимала никаких действий
Сторонники РПК в Швеции устроили очередную провокацию против Турции
Сторонники РПК в Швеции устроили очередную провокацию против Турции / Others
14 сентября 2023 г.

Сторонники террористической организации РПК провели в Швеции демонстрацию против Турции и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

РПК воспользовалась открытием шведского парламента по случаю нового парламентского года 15 сентября. Сторонники террористической группировки собрались в центре Стокгольма на антитурецкую демонстрацию.

На видео, опубликованных в Интернете, видно, как сторонники РПК несут флаги с символикой террористической организации и плакат ее главаря Абдуллы Оджалана. Сторонники РПК также провели акцию, направленную против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прямо на площади перед парламентом Швеции.

Городская полиция присутствовала и не принимала никаких действий.

Участники провокации также несли плакат с надписью, что полиция разрешила им провести 30 сентября еще одну акцию — на этот раз против вступления Швеции в НАТО.

Сторонники террористической группировки уже устраивали подобные акции протеста в прошлом.

За 35 лет террористической кампании против Турции РПК несет ответственность за гибель более 40 тыс. человек, включая женщин, детей и младенцев. РПК внесена в список террористических организаций в Турции, США, Великобритании и ЕС.

Как ранее писал TRT на русском, в январе текущего года ультрарадикальные элементы в Швеции провели акцию с сожжением Корана и турецких флагов перед посольством Турции в Стокгольме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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