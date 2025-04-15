США продолжают «охоту на ведьм», задерживая всех, кто участвовал в пропалестинских акциях и критиковал Израиль.

Очередной жертвой стал палестинец Мохсен Махдави, обладатель грин-карты и студент Колумбийского университета. Он был задержан сотрудниками иммиграционной службы США (ICE) 14 апреля в городе Колчестер, штат Вермонт. По словам его адвокатов, арест произошел прямо во время собеседования по делу о натурализации.

Юрист Луна Друби заявила, что власти не сообщают о местонахождении Махдави, несмотря на многочисленные запросы. Защита уже подала в суд Вермонта экстренное ходатайство, чтобы не допустить его депортации.

По словам Друби, арест Махдави — «акция возмездия за его политическую позицию» и связан с его участием в пропалестинских протестах на кампусе весной 2024 года.

«Это попытка заставить замолчать всех, кто говорит об ужасах в Газе», — считает адвокат.

Защита утверждает, что действия ICE нарушают права Махдави, гарантированные первой поправкой и правом на надлежащую правовую процедуру. В документах подчеркивается: он находится в США на законных основаниях, получил грин-карту в 2015 году и собирался стать гражданином.

Также сообщается, что Махдави вырос в лагере беженцев на Западном берегу и переехал в США в 2014 году. Он учится в Колумбийском университете и готовится к поступлению в магистратуру Школы международных и общественных дел этой осенью.

По словам юристов, сейчас власти пытаются выдворить Махдави на основании почти не используемой статьи закона, которую недавно применяли, в частности, против Махмуда Халила. Эта норма позволяет депортировать любого, кто, по мнению Госдепа, представляет «серьезную угрозу внешней политике США».

Позже в понедельник с осуждением ареста выступили сенаторы от Вермонта Берни Сандерс и Питер Уэлч, а также член Палаты представителей Бекка Балинт. Они назвали действия ICE «аморальными, бесчеловечными и незаконными» и потребовали немедленного освобождения студента.

В сети распространилось видео ареста: Махдави в наручниках выводят из здания в машину без опознавательных знаков.

Имя Махдави ранее появлялось на сайте Canary Mission — произраильском проекте, публикующем личные данные активистов, которые критикуют Израиль. В марте он был включен в список «Иностранных граждан», чье прошлое, по мнению сайта, заслуживает общественного внимания.



