Соединенные Штаты предупредили Китай о высоких пошлинах, если Пекин продолжит покупать российскую нефть, находящуюся под санкциями. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 29 июля, что в Конгрессе готовится закон, позволяющий устанавливать пошлины до 100%, а в отдельных случаях — до 500% на страны, приобретающие санкционную российскую нефть.

Бессент озвучил это предупреждение китайским чиновникам во время двухдневных торговых переговоров в Швеции. Он также выразил обеспокоенность увеличением поставок Китаем так называемых товаров двойного назначения в Россию, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают военную кампанию Москвы против Украины.

По словам Бессента, законопроект, обсуждаемый в США, нацелен не только на Китай, но и на другие государства.

«Любая страна, продолжающая покупать санкционную российскую нефть, должна быть готова к серьезным последствиям», — заявил Бессент, посылая неявный сигнал в адрес Китая, Индии и других государств региона, закупающих сырье у Москвы.

Бессент также предупредил, что углубление экономических связей Китая с Россией — включая экспорт технологий на сумму более $15 миллиардов — наносит ущерб имиджу Пекина в Европе.

«Это вызывает негативное восприятие, особенно если эти технологии используются в вооружении у европейских границ», — подчеркнул он.