Соединенные Штаты предупредили Китай о высоких пошлинах, если Пекин продолжит покупать российскую нефть, находящуюся под санкциями. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 29 июля, что в Конгрессе готовится закон, позволяющий устанавливать пошлины до 100%, а в отдельных случаях — до 500% на страны, приобретающие санкционную российскую нефть.
Бессент озвучил это предупреждение китайским чиновникам во время двухдневных торговых переговоров в Швеции. Он также выразил обеспокоенность увеличением поставок Китаем так называемых товаров двойного назначения в Россию, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают военную кампанию Москвы против Украины.
По словам Бессента, законопроект, обсуждаемый в США, нацелен не только на Китай, но и на другие государства.
«Любая страна, продолжающая покупать санкционную российскую нефть, должна быть готова к серьезным последствиям», — заявил Бессент, посылая неявный сигнал в адрес Китая, Индии и других государств региона, закупающих сырье у Москвы.
Бессент также предупредил, что углубление экономических связей Китая с Россией — включая экспорт технологий на сумму более $15 миллиардов — наносит ущерб имиджу Пекина в Европе.
«Это вызывает негативное восприятие, особенно если эти технологии используются в вооружении у европейских границ», — подчеркнул он.
Китайская сторона не восприняла заявление США серьезно. Пекин ответил, что не готов жертвовать своей энергетической безопасностью и будет действовать в рамках внутренней политики.
С мая по июль 2025 года Китай оставался крупнейшим в мире покупателем российской нефти, ежедневно закупая от 1,3 до 2 млн баррелей. В июне китайские закупки обеспечили 38% доходов России от морского экспорта нефти.
Президент США Дональд Трамп накануне установил 10-дневный срок для России, чтобы та продвинулась в вопросе урегулирования войны в Украине — в противном случае ее покупателей нефти ждут вторичные санкции. Это заявление уже спровоцировало рост цен на нефть: Brent подорожала на 3,5%, до $72,51 за баррель, а американская WTI выросла на 3,75%, до $69,21 — максимум с конца июня.