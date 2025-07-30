ПОЛИТИКА
Откажется ли Китай от нефти из России?
США потребовали от Пекина отказаться от российской нефти — в противном случае КНР грозят 100% пошлины
Российская нефтяная установка в районе Альметьевска, Татарстан / Reuters
30 июля 2025 г.

Соединенные Штаты предупредили Китай о высоких пошлинах, если Пекин продолжит покупать российскую нефть, находящуюся под санкциями. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 29 июля, что в Конгрессе готовится закон, позволяющий устанавливать пошлины до 100%, а в отдельных случаях — до 500% на страны, приобретающие санкционную российскую нефть.

Бессент озвучил это предупреждение китайским чиновникам во время двухдневных торговых переговоров в Швеции. Он также выразил обеспокоенность увеличением поставок Китаем так называемых товаров двойного назначения в Россию, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают военную кампанию Москвы против Украины.

По словам Бессента, законопроект, обсуждаемый в США, нацелен не только на Китай, но и на другие государства. 

«Любая страна, продолжающая покупать санкционную российскую нефть, должна быть готова к серьезным последствиям», — заявил Бессент, посылая неявный сигнал в адрес Китая, Индии и других государств региона, закупающих сырье у Москвы.

Бессент также предупредил, что углубление экономических связей Китая с Россией — включая экспорт технологий на сумму более $15 миллиардов — наносит ущерб имиджу Пекина в Европе. 

«Это вызывает негативное восприятие, особенно если эти технологии используются в вооружении у европейских границ», — подчеркнул он.

Китайская сторона не восприняла заявление США серьезно. Пекин ответил, что не готов жертвовать своей энергетической безопасностью и будет действовать в рамках внутренней политики.

С мая по июль 2025 года Китай оставался крупнейшим в мире покупателем российской нефти, ежедневно закупая от 1,3 до 2 млн баррелей. В июне китайские закупки обеспечили 38% доходов России от морского экспорта нефти.

Президент США Дональд Трамп накануне установил 10-дневный срок для России, чтобы та продвинулась в вопросе урегулирования войны в Украине — в противном случае ее покупателей нефти ждут вторичные санкции. Это заявление уже спровоцировало рост цен на нефть: Brent подорожала на 3,5%, до $72,51 за баррель, а американская WTI выросла на 3,75%, до $69,21 — максимум с конца июня.

