Больше оружия для Украины

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь оборонительного», — заявил президент США Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Еще в начале июля американские СМИ сообщили о приостановке Вашингтоном поставок некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot. Украинские чиновники в свою очередь сообщали о том, что США приостановили поставки всей военной помощи Киеву, а не только отдельных категорий вооружения.

Как показывают многочисленные утечки, Трамп постепенно разочаровывается в том, что не может прекратить войну между Россией и Украиной с помощью дипломатии. Он уже не демонстрирует прежней уверенности в том, удастся ли ему закончить войну и помочь Москве и Киеву заключить перемирие, однако подчеркивает, что эта проблема досталась ему в наследство от предыдущего президента Джозефа Байдена.

Отход США от дипломатии может открыть путь к непрямым поставкам Киеву американских систем ПВО, которые будут покупать европейские партнеры для Украины. В частности, правительство Фридриха Мерца хочет найти пути поставок Киеву американского оружия и боеприпасов и пойти на тайную сделку с Вашингтоном.

4 июля американский лидер Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер назвал прошедший разговор «очень важным и полезным». По словам президента Зеленского, они обсудили ситуацию на фронте и договорились, что будут работать над обеспечением защиты неба.

По сведениям американских изданий, Трамп заверил Зеленского, что не он стоит за приостановкой поставок оружия, а также, что Вашингтон отправит столько помощи, сколько сможет.

Разговор с украинским коллегой американский лидер охарактеризовал как «очень хороший» и «стратегически важный». В то время как беседой с Путиным он остался «очень недоволен», поскольку кажется, что «он хочет идти до конца».

Большой и красивый

Журналисты спросили президента США, считает ли он отказ России последовать призывам Вашингтона к прекращению огня доказательством того, что Путин якобы над ним «насмехается» и не опасается введения новых более жестких американских санкций, однако Трамп все же не согласился с такой оценкой.

По словам главы государства, Путин обеспокоен санкциями, учитывая, что Сенат может ввести более серьезные антироссийские ограничительные меры. Трамп также напомнил, что в свой первый президентский срок он «был к России жестче, чем к Ирану и почти к любой другой стране».

После беседы с Путиным и Зеленским Трамп поговорил по телефону с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, ранее он заявлял о желании помочь Киеву укрепить ПВО Украины.

Однако неудачу в миротворчестве затмила главная внутриполитическая победа президента США — подписание им знакового законопроекта Big Beautiful Bill («Большой и прекрасный закон») по налогам и расходам, позволившего ему триумфально отметить День независимости страны.

Он прошел через Сенат с минимальным перевесом и также с минимальным преимуществом был одобрен Палатой представителей, так что демократам не удалось помешать его принятию.

Американский лидер тут же подписал утвержденный закон. По этому поводу лужайку Белого дома украсили флагами и гирляндами. Вышедший на балкон Трамп заявил, что США «побеждают, как никогда раньше» и что, наконец, наступил «золотой век» США.

Все не так однозначно

Американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов считает, что Трамп недоволен «ситуацией» и отсутствием прогресса, а не Путиным лично.

«Его он вообще назвал «профессионалом». Если говорить о жесткости слов, то его «Путин сошел с ума», сказанное пару месяцев назад — куда жестче. То есть Трамп, конечно, недоволен ситуацией, но причин разрывать отношения с Россией он как до мозга костей прагматик не видит», — считает эксперт.

По его мнению, американский лидер понимает, что в год США производят около 600 ракет PAC-3 к комплексам Patriot.

«Россия за пару дней — если судить по открытым источникам — запустила по Украине более тысячи ракет и БПЛА. Даже если все производимое отдавать Украине, баланс сил это не изменит — так что решительных шагов ожидать не стоит. По западным соцсетям прошел слух, что на самом деле Трамп, который охарактеризовал разговор с Зеленским как «стратегический», на самом деле передал ему ультиматум от Путина», — резюмировал специалист.