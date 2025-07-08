Дипломатия провалилась — Трамп превращается в ястреба?
ПОЛИТИКА
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Дипломатия провалилась — Трамп превращается в ястреба?Трамп недоволен разговором с Путиным и решил не только продолжать поставки оружия Киеву, но и нарастить их. Речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Хотя до этого США прекратили оказывать Украине всю военную помощь
Дипломатия провалилась — Трамп превращается в ястреба? / TRT Russian
8 июля 2025 г.

Больше оружия для Украины

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь оборонительного», — заявил президент США Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Еще в начале июля американские СМИ сообщили о приостановке Вашингтоном поставок некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot. Украинские чиновники в свою очередь сообщали о том, что США приостановили поставки всей военной помощи Киеву, а не только отдельных категорий вооружения.

Как показывают многочисленные утечки, Трамп постепенно разочаровывается в том, что не может прекратить войну между Россией и Украиной с помощью дипломатии. Он уже не демонстрирует прежней уверенности в том, удастся ли ему закончить войну и помочь Москве и Киеву заключить перемирие, однако подчеркивает, что эта проблема досталась ему в наследство от предыдущего президента Джозефа Байдена.

Отход США от дипломатии может открыть путь к непрямым поставкам Киеву американских систем ПВО, которые будут покупать европейские партнеры для Украины. В частности, правительство Фридриха Мерца хочет найти пути поставок Киеву американского оружия и боеприпасов и пойти на тайную сделку с Вашингтоном.

4 июля американский лидер Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер назвал прошедший разговор «очень важным и полезным». По словам президента Зеленского, они обсудили ситуацию на фронте и договорились, что будут работать над обеспечением защиты неба.

По сведениям американских изданий, Трамп заверил Зеленского, что не он стоит за приостановкой поставок оружия, а также, что Вашингтон отправит столько помощи, сколько сможет.

Разговор с украинским коллегой американский лидер охарактеризовал как «очень хороший» и «стратегически важный». В то время как беседой с Путиным он остался «очень недоволен», поскольку кажется, что «он хочет идти до конца».

Большой и красивый

Журналисты спросили президента США, считает ли он отказ России последовать призывам Вашингтона к прекращению огня доказательством того, что Путин якобы над ним «насмехается» и не опасается введения новых более жестких американских санкций, однако Трамп все же не согласился с такой оценкой.

По словам главы государства, Путин обеспокоен санкциями, учитывая, что Сенат может ввести более серьезные антироссийские ограничительные меры. Трамп также напомнил, что в свой первый президентский срок он «был к России жестче, чем к Ирану и почти к любой другой стране».

После беседы с Путиным и Зеленским Трамп поговорил по телефону с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, ранее он заявлял о желании помочь Киеву укрепить ПВО Украины.

Однако неудачу в миротворчестве затмила главная внутриполитическая победа президента США — подписание им знакового законопроекта Big Beautiful Bill («Большой и прекрасный закон») по налогам и расходам, позволившего ему триумфально отметить День независимости страны.

Он прошел через Сенат с минимальным перевесом и также с минимальным преимуществом был одобрен Палатой представителей, так что демократам не удалось помешать его принятию.

Американский лидер тут же подписал утвержденный закон. По этому поводу лужайку Белого дома украсили флагами и гирляндами. Вышедший на балкон Трамп заявил, что США «побеждают, как никогда раньше» и что, наконец, наступил «золотой век» США.

Все не так однозначно

Американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов считает, что Трамп недоволен «ситуацией» и отсутствием прогресса, а не Путиным лично.

«Его он вообще назвал «профессионалом». Если говорить о жесткости слов, то его «Путин сошел с ума», сказанное пару месяцев назад — куда жестче. То есть Трамп, конечно, недоволен ситуацией, но причин разрывать отношения с Россией он как до мозга костей прагматик не видит», — считает эксперт.

По его мнению, американский лидер понимает, что в год США производят около 600 ракет PAC-3 к комплексам Patriot.

«Россия за пару дней — если судить по открытым источникам — запустила по Украине более тысячи ракет и БПЛА. Даже если все производимое отдавать Украине, баланс сил это не изменит — так что решительных шагов ожидать не стоит. По западным соцсетям прошел слух, что на самом деле Трамп, который охарактеризовал разговор с Зеленским как «стратегический», на самом деле передал ему ультиматум от Путина», — резюмировал специалист.

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