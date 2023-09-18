Шейха Катара Моза бинт Насер подписала декларацию доброй воли по глобальному продвижению проекта «Ноль отходов»(Zero Waste). Церемония прошла в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, где шейха Катара встретилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган.

Проект был совместно разработан генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Эрдоган в 2022 году.

Во время встречи в Нью-Йорке Эмине Эрдоган и шейха Моза, мать катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани, обсудили совместные усилия на площадке ООН и потенциальные области сотрудничества.

Первая леди Турции выразила удовлетворение встречей с шейхой Мозой и поблагодарила ее за непоколебимую приверженность глобальной инициативе.

«Я благодарю ее за обещание Zero Waste ради будущего нашего общего дома — мира», — написала первая леди Турции в соцсети X (бывший Twitter).

Шейха Моза также поздравила Эмине Эрдоган с тем, что она возглавила Консультативный совет видных деятелей ООН по нулевым отходам. Эту должность первая леди Турции приняла по предложению Гутерриша.

Декларацию доброй воли, первоначально подписанную Эрдоган и генсеком ООН, с тех пор одобрили почти 30 стран.

Как ранее писал TRT на русском, в июле по предложению Гутерриша состоялось первое онлайн-заседание Консультативного совета ООН по нулевому уровню отходов. Его председателем стала первая леди Турции Эмине Эрдоган.

Она акцентировала внимание на том, что планете потребуется длительное время, чтобы оправиться от последствий экологических проблем. По ее словам, вывоз отходов за пределы стран не является решением данной проблемы. Экосистему можно восстановить только совместными усилиями всего мирового сообщества.