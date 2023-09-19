Военные хунты Мали, Буркина-Фасо и Нигера заключили оборонительный союз, приоритетом которого станет борьба с терроризмом. Об этом 16 сентября заявили министерские делегации трех стран.

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита написал в соцсети X (бывший Twitter), что три страны создадут военный Альянс государств Сахеля. Для этого представители Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию Липтако-Гурма. Так называется историческая зона, расположенная на территории трех стран.

Хартия предусматривает, что «любое посягательство на суверенитет и целостность территории одной или нескольких договаривающихся сторон будет рассматриваться как агрессия против других сторон. Это влечет за собой обязанность оказания помощи и оказания помощи всем сторонам в отдельности или коллективно. Меры включают использование вооруженных сил для восстановления и обеспечения безопасности на территории, контролируемой странами альянса»‎.

«Этот альянс будет представлять собой сочетание военных и экономических усилий трех стран», — заявил министр обороны Мали Абдулай Диоп. — Наш приоритет — борьба с терроризмом в трех странах».

Три переворота

Сахель — регион в Африке, протянувшийся от Атлантического океана до Красного моря. На севере он ограничен пустыней Сахара, на юге — африканским регионом Судан. Включает 12 стран и около 300 млн населения.

В конце июля в Нигере произошел военный переворот. Военную хунту в Нигере поддержали режимы в Мали и Буркина-Фасо, где произошли аналогичные перевороты в 2020 и 2022 годах.

После переворота в Нигере Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) потребовало от военных «немедленно восстановить конституционный порядок», освободив свергнутого президента Мохаммеда Базума и восстановив его в должности.

В середине августа ЭКОВАС подготовило силы для интервенции в Нигер для восстановления конституционной власти. 19 августа делегация ЭКОВАС посетила Ниамей для переговоров, которые ничем не закончились.

Соседние Буркина-Фасо и Мали заявили, что военная операция против Нигера будет «незаконной и бессмысленной агрессией», и пообещали «немедленный ответ».

Как ранее писал TRT на русском, реакция на переворот в Нигере вбила клин в отношения США и Франции. В Париже растет разочарование подходом Вашингтона к военной хунте. Франция опасается, что диалог, который пытается выстраивать американская сторона с мятежниками, ударит по французским позициям в Сахеле.