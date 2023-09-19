Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер провели телефонный разговор, в ходе которого Анкара выразила поддержку Баку на фоне проведения «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

«Генерал-полковник З.Гасанов проинформировал своего коллегу об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана. Господин Я.Гюлер отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Согласно другому сообщению МО Азербайджана, сегодня также состоялся телефонный разговор между начальником Генерального штаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым и начальником Генштаба ВС Турции Метином Гюраком. В ходе телефонного разговора были обсуждены антитеррористические мероприятия локального характера, проводимые в Карабахском регионе Азербайджана. Было подчеркнуто, что Турция поддерживает Азербайджан.

Как ранее писал TRT на русском, 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В ведомстве указали на рост напряженности в Карабахе из-за «систематических обстрелов» со стороны Армении, минирования территорий, а также на усиление Ереваном боевых позиций личным составом и вооружением. В ведомстве сообщили, что проинформировали командование миротворческого контингента РФ и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра.

В Минобороны Азербайджана сообщили об открытии гуманитарных коридоров и пунктов приема для эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях. В ведомстве отметили, что продолжаются локальные антитеррористические мероприятия ВС Азербайджана в Карабахском регионе страны.

«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура», — подчеркивается в заявлении.

«Учитывая размещение формированиями вооруженных сил Армении огневых средств вблизи жилых кварталов, призываем гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооружённых сил Армении. Соответствующая информация была разослана армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством мобильного SMS-сервиса. В то же время население предупреждается с помощью громкоговорителей и распространяются информационные листовки», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве заверили, что будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджана и нормами международного гуманитарного права.

«Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания», — было сказано в заявлении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские миротворцы продолжают выполнять свою миссию в регионе.