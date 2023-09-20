Казахстан готов выступить в качестве регионального продовольственного центра, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«‎Нам необходимо подумать об улучшении глобальной системы продовольственной безопасности. Почти 10% населения мира сталкивались с голодом в прошлом году. Необходимо наращивать добровольный обмен информацией о продовольствии, в том числе об объемах производства, экспорта и импорта продовольственных товаров. Казахстан готов выступить в качестве регионального продовольственного хаба‎», — подчеркнул президент.

При этом он уточнил: у Казахстана есть все необходимые ресурсы для того, чтобы стать хабом — и инфраструктура, и логистика.

«‎‎Казахстан уже является надежным связующим звеном для почти 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой», — отметил политик.

Токаев подчеркнул: Транскаспийский международный транспортный маршрут способен значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом.

«‎Этот маршрут может увеличить темпы торговли между критически важными рынками, сократив почти вдвое время, которое необходимо для транспортировки товаров по морскому пути»‎, — констатировал президент.

Как ранее писал TRT на русском, в мае Касым-Жомарт Токаев предложил запустить грузовые поезда из Челябинска в Иран. Маршрут будет проходить через территорию Казахстана. Для развития магистрали можно использовать инфраструктуру транспортного коридора Север — Юг, при этом консолидирующий центр создать в Челябинске, уточнил политик.