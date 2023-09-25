Глава МИД Турции Хакан Фидан на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры с коллегами из Испании Хосе Мануэлем Альбаресом и Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом.

Об этом говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Х (ранее называлась Twitter).

Также состоялась встреча главы турецкой дипломатии с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Мигелем Анхелем Моратиносом.

Кроме того, Хакан Фидан выступил на заседании министров иностранных дел стран из «Группы друзей Альянса цивилизаций ООН».

Как писал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что уязвимость перед терроризмом, который превратился в инструмент войны за власть в Сирии и регионе Северной Африки, наносит непоправимый ущерб все более хрупкому климату международной безопасности.