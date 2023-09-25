ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Глава МИД Турции провел ряд встреч на полях ГА ООН
Состоялись переговоры Хакана Фидана с коллегами из Испании и Никарагуа
Глава МИД Турции провел ряд встреч на полях ГА ООН
Фото: AA / Others
25 сентября 2023 г.

Глава МИД Турции Хакан Фидан на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры с коллегами из Испании Хосе Мануэлем Альбаресом и Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом.

Об этом говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Х (ранее называлась Twitter).

Также состоялась встреча главы турецкой дипломатии с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Мигелем Анхелем Моратиносом.

Кроме того, Хакан Фидан выступил на заседании министров иностранных дел стран из «Группы друзей Альянса цивилизаций ООН».

Как писал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что уязвимость перед терроризмом, который превратился в инструмент войны за власть в Сирии и регионе Северной Африки, наносит непоправимый ущерб все более хрупкому климату международной безопасности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us