Индонезия выразила Нидерландам протест против осквернения Корана перед своим посольством в Гааге, заявил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал.

Книгу в минувшую субботу разорвал лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд. За один день он провел эту акцию сразу перед тремя посольствами — Турции, Пакистана и Индонезии.

«Правительство Индонезии примет меры по поводу случая осквернения копии Корана перед посольством Индонезии в Гааге, Нидерланды. Протест был направлен правительству Нидерландов», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал. Его словам приводит индонезийский портал Kumparan.

Икбал пояснил, что Индонезия и Организация исламского сотрудничества (ОИС) в Нидерландах также встретились с представителями местного МИД.

«Посол Индонезии в Гааге вместе с послами ОИК в Гааге передадут свои опасения непосредственно министерству иностранных дел Нидерландов. Посольство Индонезии в Гааге также отдельно направило ноту протеста правительству Нидерландов», — добавил представитель МИД.

По его словам, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, которая в настоящее время находится в Нью-Йорке, встретилась с коллегой из Нидерландов, чтобы обсудить вопрос неоднократного богохульства в отношении Корана.

Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.

Как ранее писал TRT на русском, в середине мая Турция добилась того, чтобы ЮНЕСКО включила термин «исламофобия» в проект резолюции против дискриминации и расизма.

В своей речи на 216-м заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО постпред Турции при организации Гюльнур Айбет напомнила, что термин «исламофобия» был принят на Генассамблее ООН благодаря усилиям Анкары.