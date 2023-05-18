Турция добилась того, чтобы ЮНЕСКО включила термин «исламофобия» в проект резолюции против дискриминации и расизма.

В своей речи на 216-м заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО постпред Турции при организации Гюльнур Айбет напомнила, что термин «исламофобия» был принят на Генассамблее ООН благодаря усилиям Анкары.

Однако, отметила дипломат, многие страны в Исполнительном совете ЮНЕСКО высказали свое недовольство включением этого термина в проект резолюции, касающейся дискриминации и расизма в организации. Тем не менее, она подчеркнула, что благодаря усилиям Турции термин «исламофобия» будет также включен в этот проект резолюции.

В своем выступлении Айбет отметила необходимость избегать дискриминации по отношению ко всем религиям и приверженцам атеизма.

«Однако сегодня существует срочная необходимость в борьбе с исламофобией. Мы не видим таких атак на другие системы или вероисповедания, мы не видим, чтобы так открыто сжигали священные книги других религий. Мы видим конкретные примеры преступлений на почве ненависти, совершенных в отношении определенной религии, и нельзя отрицать, что это происходит», — подчеркнула дипломат. Она отметила: ЮНЕСКО должна срочно обратить внимание на этот конкретный преступный акт по отношению к религии и использовать признанный ООН термин «исламофобия».

«Как мы знаем, история показывает: расизм разрастается и распространяется. «Там, где сегодня сжигают чьи-то книги, завтра могут пойти сжигать людей», — такое понимание у нас есть. Поэтому это действительно очень важно. Я считаю, что включение термина «исламофобия» в Дорожную карту [резолюции] против дискриминации крайне важно», — уточнила Айбет.

21 января радикал Расмус Палудан сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Правительство Швеции не только не препятствовало этой акции, но и предоставило ему охрану из числа полицейских. Акт сожжения священной книги вызвал осуждение и протесты во всем мусульманском мире.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позже отметил, что «тем, кто допускает такое безобразие перед посольством Турции в Стокгольме, не стоит ждать хороших новостей из Анкары о членстве в НАТО».

«Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки относительно членства в НАТО», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган отметил: «никто не имеет права оскорблять веру мусульман или других религий», «такие действия будут подлежать жестким санкциям».

Как ранее писал TRT на русском, в 2022 году в Европе наблюдался рост числа преступлений на почве ненависти к исламу.

Прошедший год разоблачил «стереотипное отношение» европейцев к беженцам, следует из Европейского отчета об исламофобии (EIR).

Энес Байраклы, профессор Турецко-немецкого университета и соредактор отчета, сообщил, что в отчете рассмотрены 23 страны, обсуждаются антимусульманские заявления в национальных СМИ, расизм в законах и политике.

«Война [России] с Украиной обнажила расистскую политику Европы по отношению к беженцам и иммигрантам из исламского мира. До сих пор дискурс сводился к тому, что Европа не может принять новых беженцев, потому что она была переполнена‎, — пояснил профессор. — Мусульман не принимают в Европе, для них закрыты границы, в Восточном Средиземноморье и Эгейском море гибнут тысячи людей, их лодки тонут, а их жизни никто не спасает».