В результате удара по штабу Черноморского флота в аннексированном Россией Крыму убит командующий флотом адмирал Виктор Соколов, сообщили представители Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Авиаудар по штабу в Севастополе был нанесён 22 сентября. По информации украинской стороны, кроме Соколова, погибли ещё 33 российских офицера. Более 100 российских военнослужащих получили ранения.

«После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению». — утверждается в заявлении ведомства.

Силы спецопераций ВСУ также опубликовали обновленную информацию относительно ударов по десантному кораблю «Минск» в ночь на 13 сентября.

«Учитывая факт, что БДК "Минск" должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта», — говорится в заявлении.

Командующий ЧФ России Виктор Соколов был назначен на эту должность в августе 2022 года.

«Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополю. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота», — сообщили в свою очередь 22 сентября в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что один военнослужащий пропал без вести.

Как писал TRT на русском, в конце августа 2023 года украинское командование провело встречу с представителями НАТО, где обсудило будущее контрнаступления, планы на зиму и «неизбежное» продолжение войны в 2024 году.