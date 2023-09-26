Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября посетил Нахчыван, где встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Турецкий лидер поздравил президента Азербайджана с успехом «‎‎антитеррористических мероприятий» в Карабахском регионе республики 19–20 сентября.

Турция гордится тем, что антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе завершилась успешно и с максимальным уважением к гражданскому населению, добавил Эрдоган.

По словам президента Турции Эрдогана, благодаря последней победе Азербайджана открылись новые возможности для всесторонней нормализации ситуации в регионе.

«Ожидаем, что Армения примет протянутую ей руку мира и впредь будет предпринимать искренние шаги», — заявил турецкий президент.

Эрдоган стал первым иностранным лидером, посетившим Азербайджан после окончания «‎антитеррористических мероприятий локального характера»‎ в Карабахском районе республики.

Турецкого лидера сопровождала внушительная делегация: глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Минобороны Яшар Гюлер, министр энергетики Алпарслан Байрактар, министр торговли Омер Болат, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и др.

Эрдоган также подчеркнул, что отношения Турции и Азербайджана — «исключительные». Турецкий лидер пообещал, что Анкара продолжит усилия по укреплению сотрудничества с Баку во всех областях.

В 2021 году Турция и Азербайджан подписали «Шушинскую декларацию» — пакт, в котором основное внимание уделяется оборонному сотрудничеству и созданию новых транспортных маршрутов.

«Шушинская декларация подняла турецко-азербайджанские отношения на новый уровень», — заявил Ильхам Алиев, добавив, что отношения Анкары и Баку находятся на «самом высоком уровне».

Турция и Азербайджан хотят мира

«Азербайджан и Турция «хотят мира, стабильности в регионе, а не войны», — подчеркнул Ильхам Алиев. — «‎‎Азербайджан обеспечил доставку гуманитарной помощи проживающим там [в Карабахском районе республики] армянам».

Отношения между Баку и Ереваном обострились в 1991 году, когда армянские военные оккупировали Карабах — международно признанную территорию Азербайджана — и семь прилегающих регионов.

«Мы ожидаем, что Армения предпримет искренние шаги для стабильности в регионе», — уточнил Эрдоган.

Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян собираются встретиться 5 октября в испанском городе Гранада, чтобы обсудить подписание мирного договора между двумя странами.

Ранее на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Эрдоган заявил: Карабах — это территория Азербайджана. Навязывание какого-либо другого статуса региона никогда не будет принято.

«‎Мы с самого начала поддерживали переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. Однако мы видим, что Армения не в полной мере воспользовалась этой исторической возможностью»‎, — отметил политик.

Разблокировка транспортных коммуникаций

Одной из главных тем на переговорах стало транспортное развитие региона. По словам Эрдогана, Нахчыван «сейчас представляет большой потенциал для развития энергетических и транспортных маршрутов» при создании логистического коридора с востока на запад.

Трехсторонние соглашения ноября 2020 года, положившие конец 44-дневной войне между Азербайджаном и Арменией, предполагали разблокировки транспортных коридоров в регионе.

Власти Азербайджана с тех пор продвигают идею об открытии Зангезурского коридора — этот транспортный маршрут должен пройти по южной части территории Армении к Нахчыванской автономной республике.

С 1990-х годов связь с этим эксклавом для Азербайджана была возможна только по воздуху или через территории Ирана и Турции. Во времена существования СССР Баку и эксклав связывало железнодорожное и автомобильное сообщение через территорию Армении. Однако с началом карабахского конфликта в 1990-х армянская сторона заблокировала эти пути.

Во время выступления на Генассамблее ООН президент Эрдоган заявил: «Мы надеемся, что всеобъемлющее мирное соглашение будет подписано между двумя странами как можно скорее. И мы ожидаем, что Армения выполнит все обещания, в частности будет открыт Зангезурский коридор».

Сотрудничество в энергетике

В 2020 году Анкара и Баку договорились в меморандуме о взаимопонимании о поставках природного газа из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

«‎‎Газопровод Ыгдыр-Нахчыван углубляет партнерство Турции с Азербайджаном и будет способствовать обеспечению энергетической безопасности Европы», — заявил президент Эрдоган.

Как ранее писал TRT на русском, новый 85 км газопровод будет пролегать от восточной провинции Турции Ыгдыр до Седерека на западе Азербайджана. Его годовая мощность — 500 млн кубометров газа с суточной мощностью 1,5 млн кубометров.

Проект будет реализован при партнерстве турецкой компании BOTAŞ и азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR.