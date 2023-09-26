Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября посетил Нахчыван, где встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Турецкий лидер поздравил президента Азербайджана с успехом «антитеррористических мероприятий» в Карабахском регионе республики 19–20 сентября.
Турция гордится тем, что антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе завершилась успешно и с максимальным уважением к гражданскому населению, добавил Эрдоган.
По словам президента Турции Эрдогана, благодаря последней победе Азербайджана открылись новые возможности для всесторонней нормализации ситуации в регионе.
«Ожидаем, что Армения примет протянутую ей руку мира и впредь будет предпринимать искренние шаги», — заявил турецкий президент.
Эрдоган стал первым иностранным лидером, посетившим Азербайджан после окончания «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахском районе республики.
Турецкого лидера сопровождала внушительная делегация: глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Минобороны Яшар Гюлер, министр энергетики Алпарслан Байрактар, министр торговли Омер Болат, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и др.
Эрдоган также подчеркнул, что отношения Турции и Азербайджана — «исключительные». Турецкий лидер пообещал, что Анкара продолжит усилия по укреплению сотрудничества с Баку во всех областях.
В 2021 году Турция и Азербайджан подписали «Шушинскую декларацию» — пакт, в котором основное внимание уделяется оборонному сотрудничеству и созданию новых транспортных маршрутов.
«Шушинская декларация подняла турецко-азербайджанские отношения на новый уровень», — заявил Ильхам Алиев, добавив, что отношения Анкары и Баку находятся на «самом высоком уровне».
Турция и Азербайджан хотят мира
«Азербайджан и Турция «хотят мира, стабильности в регионе, а не войны», — подчеркнул Ильхам Алиев. — «Азербайджан обеспечил доставку гуманитарной помощи проживающим там [в Карабахском районе республики] армянам».
Отношения между Баку и Ереваном обострились в 1991 году, когда армянские военные оккупировали Карабах — международно признанную территорию Азербайджана — и семь прилегающих регионов.
«Мы ожидаем, что Армения предпримет искренние шаги для стабильности в регионе», — уточнил Эрдоган.
Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян собираются встретиться 5 октября в испанском городе Гранада, чтобы обсудить подписание мирного договора между двумя странами.
Ранее на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Эрдоган заявил: Карабах — это территория Азербайджана. Навязывание какого-либо другого статуса региона никогда не будет принято.
«Мы с самого начала поддерживали переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. Однако мы видим, что Армения не в полной мере воспользовалась этой исторической возможностью», — отметил политик.
Разблокировка транспортных коммуникаций
Одной из главных тем на переговорах стало транспортное развитие региона. По словам Эрдогана, Нахчыван «сейчас представляет большой потенциал для развития энергетических и транспортных маршрутов» при создании логистического коридора с востока на запад.
Трехсторонние соглашения ноября 2020 года, положившие конец 44-дневной войне между Азербайджаном и Арменией, предполагали разблокировки транспортных коридоров в регионе.
Власти Азербайджана с тех пор продвигают идею об открытии Зангезурского коридора — этот транспортный маршрут должен пройти по южной части территории Армении к Нахчыванской автономной республике.
С 1990-х годов связь с этим эксклавом для Азербайджана была возможна только по воздуху или через территории Ирана и Турции. Во времена существования СССР Баку и эксклав связывало железнодорожное и автомобильное сообщение через территорию Армении. Однако с началом карабахского конфликта в 1990-х армянская сторона заблокировала эти пути.
Во время выступления на Генассамблее ООН президент Эрдоган заявил: «Мы надеемся, что всеобъемлющее мирное соглашение будет подписано между двумя странами как можно скорее. И мы ожидаем, что Армения выполнит все обещания, в частности будет открыт Зангезурский коридор».
Сотрудничество в энергетике
В 2020 году Анкара и Баку договорились в меморандуме о взаимопонимании о поставках природного газа из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.
«Газопровод Ыгдыр-Нахчыван углубляет партнерство Турции с Азербайджаном и будет способствовать обеспечению энергетической безопасности Европы», — заявил президент Эрдоган.
Как ранее писал TRT на русском, новый 85 км газопровод будет пролегать от восточной провинции Турции Ыгдыр до Седерека на западе Азербайджана. Его годовая мощность — 500 млн кубометров газа с суточной мощностью 1,5 млн кубометров.
Проект будет реализован при партнерстве турецкой компании BOTAŞ и азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR.