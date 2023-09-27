Турецкий департамент миграции координирует свои операции с греческими коллегами через группу в мессенджере WhatsApp, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«У нас совместная группа в WhatsApp с министром по делам миграции Греции и греческими коллегами, там же губернаторы провинций Кыркларели и Эдирне. У нас налажено тесное сотрудничество», — сказал министр.

Ерликая также сообщил, что его болгарский коллега Калин Стоянов посетит Турцию с визитом 10 октября. Кроме того, планируется визит греческого министра.

Это не первая новость о налаживании контактов между турецкой и греческой сторонами за последнее время. Как писал TRT на русском, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметили позитивный климат в отношениях между странами. Министр иностранных дел Греции подчеркнул важность каналов связи, установленных между Турцией и Грецией.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что у Анкары и Афин есть разногласия по поводу Эгейского и Средиземноморья, но они будут решены путем диалога на основе общих интересов.