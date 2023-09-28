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Турция к 2028 году планирует проложить железную дорогу в Нахчыван
Турецкая сторона приступила к реализации проекта по созданию железной дороги до азербайджанского региона Нахчыван
Турция к 2028 году планирует проложить железную дорогу в Нахчыван
Фото: AA / Others
28 сентября 2023 г.

Турция приступила к подготовке тендера на строительство железной дороги в азербайджанский город Нахчыван и планирует завершить ее прокладку в течение 5 лет. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

«Техническая подготовка к проведению тендера продолжается, утверждено технико-экономическое обоснование проекта. Протяженность маршрута железной дороги Карс — Нахчыван составит 224 км», — сказал министр.

Строить дорогу планируется за счет привлечения внешних инвестиций и кредитов. Уралоглу уточнил, что проект был включен в инвестиционную программу на 2023 год с целью подготовки технической документации. Он будет предложен и в качестве одного из пунктов инвестпрограммы на 2024 год.

По словам министра, этот маршрут «увеличит преимущество и конкурентоспособность Турции во внешней торговле и транзитных перевозках».

Подготовительная работа над проектом началась еще в 2019 году. Предполагается, что на маршруте от Карса до границы с Азербайджаном в районе Нахчыван будет построено пять станций.

Расчетная скорость поездов составляет 160 км в час. На маршруте планируется построить 10 мостов, 18 километров линий водоснабжения, 144 подземных перехода.

Как писал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября посетил Нахчыван, где встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Одной из главных тем на переговорах стало транспортное развитие региона. По словам Эрдогана, Нахчыван представляет большой потенциал для развития энергетических и транспортных маршрутов при создании логистического коридора с востока на запад.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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