Обвиняемый Менендес был вынужден временно сложить с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам в Сенате. Поводом для этого стали выдвинутые против него обвинения в коррупции.

Политика обвиняют по нескольким пунктам. Его подозревают в использовании своего служебного положения для того, чтобы «тайно предоставить Египту конфиденциальную информацию правительства США». Следствие также предполагает, что он попытался повлиять на расследования уголовных дел в отношении трех бизнесменов из Нью-Джерси, имевших дела с Египтом: Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса.

В обмен на золото

«Я твердо уверен, что когда все факты будут представлены, меня не только оправдают, но я останусь старшим сенатором от Нью-Джерси», — заявил сенатор-демократ Роберт Менендес. Обвиняемый в коррупции политик сложил с себя полномочия главы комитета Сената США по внешнеполитическим делам, однако отказался покидать Конгресс.

27 сентября сенатор вместе с супругой Надин Арсланян предстали перед судом. Свою вину по обвинению в коррупции они не признали. Суд отпустил пару под залог: самого сенатора за $100 тыс., его жену — за $250 тыс. От них также потребовали сдать личные загранпаспорта. Однако политику разрешили сохранить официальные документы, позволяющие выезжать за пределы страны по делам правительства.

Менендесу запретили общаться с другими обвиняемыми, за исключением жены, представителями Сената, сотрудниками комитета по международным делам и политическими советниками, которые лично знакомы с фактами дела. Как это повлияет на работу сенатора, не уточняется.

Считается, что в обмен на «крайне чувствительную для национальных интересов США» информацию, которая была важна для правительства Египта, Менендес вместе с женой «получали золото, наличные, роскошный автомобиль» и многое другое. В ходе обысков в доме пары в июне 2022 года нашли около полумиллиона долларов наличными и золотые слитки на 100 с лишним тысяч долларов.

В обвинительном заключении говорится, что в 2018 году сенатор через Надин Арсланян передал информацию о том, что он намерен завизировать соглашение о продаже оружия Египту на сумму $99 млн. Его также обвиняют в «оказании давления» на представителя американского сельскохозяйственного ведомства, чтобы он поддержал эксклюзивный контракт одной из компаний в США на поставки Египту халяльного мяса.

Следствие считает, что политик вместе с супругой «были вовлечены в коррупционные отношения» с 2018 по 2022 год. Сам сенатор утверждает, что снял из банка накопленные за 30 лет деньги и спрятал их в шкафах с одеждой, потому что «оберегал их от незаконной конфискации».

Восемь лет назад сенатора уже подозревали в использовании служебного положения в целях личного обогащения. Впоследствии в ходе судебного процесса Менендеса оправдали. Однако обвинения в адрес Менендеса выглядят довольно внушительными и в его невиновность не особо верят даже однопартийцы. Если вначале лишь некоторые из них призывали его покинуть Сенат, то после судебного заседания число демократов, требующих отставки политика, возросло.

Сенатор от штата Иллинойс Дик Дарби написал в своем микроблоге: «Лидеры штата Нью-Джерси, в том числе губернатор и мой коллега по Сенату Кори Букер, ясно дали понять, что сенатор Менендес больше не может занимать свою должность. Он должен уйти в отставку».

Схожую позицию выразил и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Он заявил, что сенатору необходимо «принять справедливое решение и оставить свой пост».

Согласно правилам Демократической партии в Сенате, любой представитель партии, которого обвинили в совершении уголовного преступления, должен покинуть руководящую должность.

Сам Менендес уходить не собирается и пока не отменил планы переизбраться в следующем году. «Это происки закулисных сил, не раз пытавшихся заставить меня замолчать и вырыть мне политическую могилу», — резюмировал сенатор. На предстоящих выборах в верхнюю палату Конгресса в 2024 году демократам очень важно сохранить за собой место Боба Менендеса, чтобы попытаться вновь заполучить контроль над Сенатом. Но сложившаяся ситуация может серьезно подорвать их шансы.

Хроническая туркофобия

Демократ известен тем, что выступал с систематической критикой в адрес президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, он прослыл ключевым представителем интересов Армении и Греции в Конгрессе.

Он стал соавтором «Закона о содействии американской национальной безопасности и предотвращении возрождения ИГИЛ» в «прямом ответе Конгресса на военное вторжение Турции на северо-восток Сирии и нападение на курдов, а также на покупку ими российских вооруженных сил».

Сенатор назвал действия Турции, которая в числе первых стала бороться с террористами ИГИЛ в Сирии, «дестабилизирующими» и призвал поддерживать «сирийских курдов». Менендес активно лоббировал, чтобы американские власти признали события 1915 года в Армении «геноцидом».

Он выступал с антитурецкими заявлениями, мешая продаже Анкаре важного вооружения, включая американские истребители F-16, а также критикуя покупку Турецкой Республикой российских систем противоракетной обороны С-400. В заявлении к занимавшему тогда пост госсекретаря Майку Помпео он отметил, что это якобы «противоречит духу альянса». Однако то, что Греция, как член НАТО, также имеет российскую систему противоракетной обороны – С-300, сенатор в своем послании опустил.

Политик не раз критиковал усилия Анкары по достижению режима прекращения огня в Сирии с целью остановить кровопролитие, выступал против буровой деятельности Турции в Средиземноморье, а также против поддержки республикой действий Азербайджана в Карабахском регионе, который признан азербайджанской территорией в соответствии с международными законами.

Журналисты CNN отмечают также большие противоречия между президентом США Джозефом Байденом и Бобом Менендесом по внешнеполитическим вопросам. В частности, сенатор, в отличие от американского лидера, не хотел бы нормализации отношений с Кубой, возвращения сделки с Ираном, выступает категорически против амнистии нелегальных мигрантов из Венесуэлы.

На руку республиканцам

«Коррупционность правительства сейчас будут активно использовать республиканцы. Это бросает тень на правительство, на Демократическую партию, которая возглавляет Белый дом. Вряд ли Менендес потом сможет продолжать свою политическую карьеру», — уверена руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктория Журавлева.

Эксперт подчеркнула, что если Байден более склонен к либеральной риторике, то сенатор гораздо более консервативен. «Позиция Менендеса, касающаяся нежелания налаживать отношения с Кубой, довольно стандартная для представителей его этнической группы. Байден же лишен всех этих привязок, для него сейчас важно работать на либеральное крыло в целом. Но все же вряд ли расхождения сенатора во взглядах с президентом связаны с расследованием, которое возбуждено в его отношении», — полагает американист.

Специалист в разговоре с TRT на русском добавила, что в с одной стороны, дело всплыло в преддверии 2024-го — года выборов, но с другой — для вынесения обвинений должны быть серьезные основания, которые собираются в течение долгого времени. «У всех расследований всегда есть своя логика, хотя иногда процессы по этому делу можно попридержать, а где-то ускорить. Но не думаю, что это специально сейчас раскопали. Не исключено, что демократы получат по полной программе из-за дела Менендеса», — подытожила Журавлева.

Схожую позицию разделяет младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина. «Не думаю, что сейчас в интересах Демократической партии вставлять себе палки в колеса, обвиняя своего же однопартийца. Это вполне могли бы сделать республиканцы. Но при этом сенатор Менендес не настолько значительная цель, чтобы проводить такую операцию по его низвержению. Скорее всего просто так совпало», — считает американист.

Она добавила, что вряд ли политика могут отчислить из Сената, это не очень распространенная практика в США. «Например, было несколько скандалов о том, что некоторые конгрессмены использовали знания, полученные на закрытых брифингах, для проведения инсайдерской торговли. Большинство из них до сих пор спокойно занимают свои посты», — пояснила эксперт в беседе с TRT на русском.

По ее словам, лучший вариант развития событий для сенатора — это закрытие дела из-за недостатка доказательств его вины. «Худший — обвинения будут настолько серьезными, что ему придется покинуть пост прямо сейчас. Впрочем, тогда немного изменится баланс в сил в Сенате, но запрос на постепенную смену кадров зреет уже давно. Некоторые новые люди не могут пробиться внутри партийного аппарата, потому что более зрелые политики не хотят уступать свои лидирующие позиции. Так что, может быть, для Демократической партии есть плюсы в ее обновлении», — полагает специалист.