Власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Карабахе армян с целью определения их юридического статуса. Об этом сообщила администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В аппарате проинформировали, что целью является обеспечение устойчивой реинтеграции армянского населения региона. Для этой задачи рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса данных лиц.

«В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе», — говорится в сообщении администрации.

Как указали в Баку, Государственная миграционная служба будет принимать соответствующие обращения в электронном виде с помощью специального портала reintegration.gov.az.

«Предварительная регистрация создаст условия для эффективного пользования армянскими жителями, проживающими в Карабахском экономическом районе, всеми государственными услугами, а также удовлетворения их социально-экономических и гуманитарных потребностей», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Азербайджана призвал армян Карабаха не покидать места своего жительства и стать частью азербайджанского общества.

Как сообщал TRT на русском, 19 сентября Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе с целью восстановить конституционный строй. 20 сентября Азербайджан объявил об остановке операции. Соглашение о перемирии предусматривает роспуск сепаратистских формирований в Карабахе и вывод военнослужащих Армении из региона.