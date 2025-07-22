Дональду Трампу не нужны вторичные пошлины, чтобы ударить по нефтяным доходам России, которые сейчас составляют около $160 млрд в год. Вместо спорных тарифов он может применить более тонкий подход — и нанести Кремлю куда больший ущерб, воспользовавшись дипломатией, пишет Reuters.

В частности, Трамп может убедить Индию, второго по объему покупателя российской нефти, отказаться от поставок из РФ. С апреля 2023 по март 2024-го Индия импортировала 232,5 млн метрических тонн сырой нефти. За это время Индия импортировала в среднем от 1,72 до 1,76 млн баррелей в сутки (бвд) сырой нефти из России, а в некоторые отдельные месяцы 2024 года этот показатель достигал 2,08 млн бвд. То есть российская нефть составляла примерно 30-35% от общего объема импорта сырой нефти в Индию в 2024 году.

Прямой запрет на экспорт всей российской нефти, как угрожает Трамп, несет серьезные риски. Это ударит по США: подорожает топливо, пострадают потребители. Кроме того, Китаю, крупнейшему покупателю нефти из России, вряд ли понравится ультиматум. Он может проигнорировать американское давление, но при этом обострится торговая война между Пекином и Вашингтоном.

Потому реальной целью Трампа может стать Индия, допускает Reuters. У США прочные связи с Нью-Дели в обороне, технологиях и торговле. Вашингтон может предложить индийцам выгодные сделки и компенсировать отказ от российской нефти поставками из арабских стран или Америки.

Издание также отмечает, что одновременно глава Белого дома может договориться с Саудовской Аравией об увеличении добычи, чтобы стабилизировать мировые цены. Это бы уменьшило доходы Кремля без скачка цен на бензин внутри США — ключевого электорального риска.

Помимо этого, Вашингтон может усилить ценовое давление. ЕС недавно снизил потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель. Трамп может пойти дальше и продвинуть потолок до $40. Это станет ударом по и без того ослабленной экономике России — с дефицитом бюджета, растущими долгами и инфляцией, констатируют эксперты Reuters.

Санкции против «теневого флота» России, который обходит ценовой потолок, также можно усилить. Если США ударят по всей цепочке поставок — от покупателей до перевозчиков — Кремль может потерять до половины своих нефтяных доходов. Это может вынудить Россию охотнее идти на уступки по Украине, заключает издание.

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